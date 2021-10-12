18 لاعبًا في القائمة .. المصري يطير إلي أوغندا لمواجهة كمبالا سيتي

غادرت القاهرة مساء الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، متوجهةً إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، استعداداً لخوض مباراة سلطات الموارد المائية، المقرر لها السبت المقبل، على ستاد سانت ماري كيتندي بالعاصمة كمبالا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.



يترأس البعثة محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، فيما يرافق البعثة أحمد عوض عضو مجلس إدارة النادي.

وضمت بعثة المصري 18 لاعباً هم : في حراسة المرمى: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شديد قناوي، الناشئ كريم علاء

خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، إسلام عطية، محمد جريندو محمد عنتر، زياد فرج

خط الهجوم: أوستين أموتو ، حسين رجب.

ويقود الفريق التونسى معين الشعبانى