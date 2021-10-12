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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الرئة تحتفظ بذاكرة طويلة لعدوى كورونا.. حقيقة أم شائعة؟

الرئة تحتفظ بذاكرة
الرئة تحتفظ بذاكرة طويلة لعدوى كورونا .. حقيقة أم شائعة

كشفت دراسة جديدة، أن ذاكرة الرئة تظل تحمل عدوى  كورونا حتى بعد التعافي حيث تكون مخزنة بشكل أساسي في الخلايا التائية والبائية الرئوية بالاضافة الى العقد الليمفاوية المجاورة لها..

أكدت الدراسة التى نشرت بموقع دورية علم المناعة الطبية، أنه المراكز الجرثومية التى من خلالها يتم انتاج الأجسام المضادة بواسطة خلايا الذاكرة البائية قد كانت موجودة داخل العقد الليمفاوية المرتبطة بـ الرئة، لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد الإصابة حتى كبار السن.

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قالت الدكتورة دونا فاربر، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا الأمريكية، والمشرف الرئيسي على الدراسة ، أن تحديد مصدر الذاكرة المناعية لعدوى الفيروس فى الرئة يساعد بشكل كبير في السيطرة انتشار على المرض بشكل اكبر و تحسين اللقاحات.

وكشفت الدراسة أن هناك مجموعة معينة من الخلايا التائية  تدعم تمايز الخلايا البائية في العقد الليمفاوية المرتبطة داخل الرئة، ويعد هذا أول دليل مباشر على إنشاء مثل هذه المراكز واستمرارها بعد الإصابة بالفيروس.

 

وقام الباحثون بفحص أنسجة 4  متعافين تتراوح أعمارهم بين 11 و74 عامًا، ماتوا لأسباب أخرى، وتوفي الأفراد عام 2020 قبل التوصل لـ اللقاحات، وتم مقارنة أنسجتهم بـ أنسجة الأفراد غير المصابين، ويتم الحصول على أنسجة الرئة من الأفراد المتوفين الذين تبرعوا بأعضاء للزرع، والذين قدمت عائلاتهم الموافقة على استخدامها.

الرئة ذاكرة الرئة كورونا دراسة كبار السن لقاحات الخلايا التائية العقد الليمفاوية

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