متخصص: الحالة النفسية لـ المصاب بـ كورونا تؤثر على التعافي

قال الدكتور أحمد هارون استشاري الصحة النفسية وعضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس، إن الحالة النفسية للمصاب كورونا يكون لها عامل كبير فى التعافى من الفيروس، موضحًا أن الحالة النفسية تؤثر بأكثر من 99%.



وأضاف استشاري الصحة النفسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك مناعة نفسية، ومناعة جسدية، وكلاهما له دور.



ولفت إلى أن المواطن عندما يجد غيره يقول له :" أنت ثعبان ففى هذه الحالة من الممكن أن يشعر بتوتر و زيادة فى ضربات القلب، و قد يصل للاغماء، موضحا أن العامل النفسي مهم جدًا لصحة المواطن.



وتحدث الإعلامي محمد مصطفى شردي، عن حالته لحظة الإصابة بكورونا والعزل فى الأردن قائلا:" كانت أجلس فى غرفة بمفردي لمدة 15 يومًا، وأى طبيب يتواصل معى كان يسأل عن الحالة النفسية قبل الحالة الجسدية".