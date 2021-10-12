كيف يقي تنظيف الأسنان من الإصابة بعدوى فيروس كورونا

أشارت العديد من الدراسات، أنه يمكن الوقاية من فيروس كورونا عبر الاهتمام بغسل الأسنان ونظافة الفم؛ حيث تنتمي فيروسات كورونا إلى فئة "الفيروسات المغلفة"، بمعنى أنها مغطاة بطبقة دهنية معرضة لمواد كيميائية معينة.

علاقة نظافة الفم بالوقاية من فيروس كورونا

وأكدت الدراسات إلى أن العوامل الموجودة في غسول الفم ومعجون الأسنان مثل الكميات المنخفضة من الإيثانول، يمكن أن تعطل أغشية فيروسات الدهون الأخرى، بنفس طريقة الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى أن غسول الفم يحارب فيروس كورونا كوفيد -19.





وزعم الباحثون، أن الفم قد يكون بمثابة خزان لجزيئات فيروس كورونا مما يسمح للمرضى المصابين الجزيئات الفيروسي أن تنتشر عبر الجسم، وكلما زاد عدد جزيئات الفيروس في جسم الشخص زادت احتمالية إصابته بعدوى فيروس كورونا.



ويقول الباحثون إن غسول الفم باليود أثبت فعاليته ضد السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهما مرضان تسببها فيروسات كورونا مماثلة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

علاقة نظافة الفم بالوقاية من فيروس كورونا





ولكن بعض الخبراء توقعوا أن الفيروس قد ينتشر في الدم بعد إصابة اللثة؛ حيث قام الباحثون بتطبيق النظرية على مجموعة من 86 مريضا من مرضى فيروس كورونا كوفيد الذين يعانون من أمراض القلب، وقام الأطباء بتقييم نظافة فم المريض وشدة أعراض الفيروس عليهم.



في أبريل ، ادعى فريق من الباحثين ضم أطباء من منظمة الصحة العالمية، أن تنظيف أسنانك جيدًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا الشديدة؛ حيث أن نظافة الفم البسيطة ' مثل تنظيف الأسنان مرتين في اليوم لمدة دقيقتين على الأقل واستخدام غسول الفم بعد الوجبات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأعراض فيروس كورونا الحادة .



وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن طرق للوقاية من فيروس كورونا من قبل باحثين مصريين من جامعة القاهرة، أن المضمضة بغسول الفم كل صباح قد يساعد في الوقاية من عدوى فيروس كورونا كوفيد، وذلك للتخلص من الفيروسات الموجودة في الفم والتي يمكن أن تكون سبب في زيادة نسبة الإصابة.



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة الفم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة إذا أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد؛ حيث أن نتائج هذه الدراسة تعتبر الأحدث في سلسلة طويلة من الدراسات التي ربطت بين سوء نظافة الفم ومخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد مما دفع الجمهور للعناية بأسنانهم بشكل أفضل.



وأظهرت نتائج الدراسة، أن المرضى الذين يتمتعون بنظافة فموية أفضل في مقاومة أعراض فيروس كورونا Covid، وأكثر اعتدالًا والتهاب أقل في أجسامهم، كما تعافوا بشكل أسرع ، وفقًا للباحثين الذين لم ينشروا نتائجهم الكاملة بعد.