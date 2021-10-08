أستاذ مناعة يحذر من أمر خطير بشأن لقاحات كورونا.. تفاصيل

قال الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بلندن، إن عدم المساواة فى توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا، حليف للوباء، ويتسبب فى ارتفاع الإصابات بكورونا وانتشار متحوراته.



وأضاف أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بلندن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن العالم يجب أن يتعاون من أجل أن يتم تطعيم جميع المواطنين فى الدول.



ولفت إلى أنه يطالب بإعطاء المواطنين جرعة واحد بدلا من توفير ثلاث جرعات لـ مواطن وأخر لا يحصل نهائي.

إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 236.7 مليون حالة

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 236 مليونا و760 ألفا و977 إصابة.



وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و834 ألفا و268 وفاة.



وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 44.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 33.8 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.5 مليون إصابة.





