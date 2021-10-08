عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب تورم أصابع القدمين واليدين عند المصابين بكورونا.. وعلماء يوضحون الأمر

صدى البلد

كشف العلماء معلومات جديدة عن أسباب تورم أصابع القدمين واليدين للمصابين فيروس كورونا، وتوصل باحثون في الجمعية البريطانيةللأمراض الجلدية عن أسرار توضح الأسباب الكاملة عن تورم أصابع المصابين بفيروس كورونا، وحددوا أجزاء من الجهاز المناعي هيالمسؤولة عن تورم اليدين والقدمين.


 

ومن الممكن أن تساعد الإجراءات التي توصل لها العلماء إلى تخفيف أعراض تورم أصابع وأقدام المصابين بفيروس كورونا، وترفع المعاناة عنهم وذكر الباحثون أنه لا يوجد سن معين لتورم أصابع وأقدام المصابين بفيروس كورونا لكنها تصيب الأطفال والمراهقين وأكثر شيوعاً عند هذه الفئة العمرية.


 

وتوصل العلماء إلى أن الألم يختلف من فرد إلى آخر، وقد لا يشعر بعض المصابين بآلام، لكن البعض الآخر يتعرضون إلى طفح جلدي مؤلمجدًا يؤدي إلى الاحتكاك في الجلد مع ظهور علامات وبثور وتورم عند اللمس.


 

وبناء على الإجراءات والتجارب توصل العلماء إلى أن هناك جزأين من الجهاز المناعي يلعبان دورًا محوريًا في عملية تورم أصابع القدمين واليدين للمصابين فيروس كورونا الأول يتضمن آليات يستخدمها الجسم لمحاربة كورونا، وهو عبارة عن بروتين يعمل على مواجهة الفيروسات ويدعى الـ”إنترفيرون”،

أما الجزء الثاني هو عبارة عن نوع من الأجسام المضادة التي تهاجم الخلايا وأنسجة المصاب عن طريق الخطأ، ولا علاقة له بالفيروس الغازي.


 

وفي 2020 أجرى العلماء تجارب على نحو 50 شخصًا يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، و 13 شخصًا آخرين يعانون من تورم في أصابع الأيدي والأقدام لكنه غير متعلق بفيروس كورونا، لأنهم بالفعل مصابون منذ زمن قبل ظهور وقت الوباء.


 

وعلقت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة فيرونيك باتاي على الأمر قائلة أنه يتم تورم أصابع الفرد في المرحلة الأولى من الإصابة بالوباء،لكنه اختفى تدريجيًا خلال الإصابة بـ موجة دلتا الحالية.

أسباب تورم أصابع القدمين واليدين عند المصابين بكورونا علماء يوضحون الأمر اسباب تورم القدمين

موضوعات متعلقة

احترس تورم القدمين مؤشر للإصابة بمرض خطير إذا صاحبته هذه الأعراض .. وحيل منزلية تساعدك فى تخفيف آلالم وتقليل التورم

ترشيحاتنا

كارتيرون يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي ويكشف كواليس ظلمه من الكاف

رسميا .. أحمد رفعت ينضم لـ "فيوتشر" من المصري بعقد "ضعيف" ماديا..تفاصيل

أذكار يوم الجمعة.. تمحو الخطايا وتغفر الذنوب وتجلب الطمأنينة

"التموين" تبدأ حملاتها على محطات الوقود ومواقف نقل الركاب بعد زيادة أسعار البنزين

٢٥ قرشاً فقط في أكثر من سنتين .. رحلة أسعار البنزين بمصر

النفط عالمياً .. أسباب زيادة أسعار البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

بمشاركة الأهلي..فيفا يتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد كأس العالم للأندية 20 أكتوبر

بيان عاجل من النواب بشأن العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا بإحدى الترع في المنيا

بيان عاجل من مصر للطيران يخص المسافرين إلى العراق

كيروش يحسم مصير مشاركة محمد الشناوي أمام ليبيا

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

بمشاركة محمد صلاح.. وزير الرياضة يشهد مران المنتخب الوطني استعداداً لمباراة ليبيا

اعتزلت الفن 17 سنة.. نادين: الجيل الجديد ميعرفنيش وبيسألوا عملوني نجمة ليه؟فيديو

فيديو

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

سقط من الطابق الـ12.. تفاصيل واقعة حلاق فاقوس ضحية الإهمال

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ