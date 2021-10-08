أسباب تورم أصابع القدمين واليدين عند المصابين بكورونا.. وعلماء يوضحون الأمر

كشف العلماء معلومات جديدة عن أسباب تورم أصابع القدمين واليدين للمصابين فيروس كورونا، وتوصل باحثون في الجمعية البريطانيةللأمراض الجلدية عن أسرار توضح الأسباب الكاملة عن تورم أصابع المصابين بفيروس كورونا، وحددوا أجزاء من الجهاز المناعي هيالمسؤولة عن تورم اليدين والقدمين.





ومن الممكن أن تساعد الإجراءات التي توصل لها العلماء إلى تخفيف أعراض تورم أصابع وأقدام المصابين بفيروس كورونا، وترفع المعاناة عنهم وذكر الباحثون أنه لا يوجد سن معين لتورم أصابع وأقدام المصابين بفيروس كورونا لكنها تصيب الأطفال والمراهقين وأكثر شيوعاً عند هذه الفئة العمرية.





وتوصل العلماء إلى أن الألم يختلف من فرد إلى آخر، وقد لا يشعر بعض المصابين بآلام، لكن البعض الآخر يتعرضون إلى طفح جلدي مؤلمجدًا يؤدي إلى الاحتكاك في الجلد مع ظهور علامات وبثور وتورم عند اللمس.





وبناء على الإجراءات والتجارب توصل العلماء إلى أن هناك جزأين من الجهاز المناعي يلعبان دورًا محوريًا في عملية تورم أصابع القدمين واليدين للمصابين فيروس كورونا الأول يتضمن آليات يستخدمها الجسم لمحاربة كورونا، وهو عبارة عن بروتين يعمل على مواجهة الفيروسات ويدعى الـ”إنترفيرون”،

أما الجزء الثاني هو عبارة عن نوع من الأجسام المضادة التي تهاجم الخلايا وأنسجة المصاب عن طريق الخطأ، ولا علاقة له بالفيروس الغازي.





وفي 2020 أجرى العلماء تجارب على نحو 50 شخصًا يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، و 13 شخصًا آخرين يعانون من تورم في أصابع الأيدي والأقدام لكنه غير متعلق بفيروس كورونا، لأنهم بالفعل مصابون منذ زمن قبل ظهور وقت الوباء.





وعلقت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة فيرونيك باتاي على الأمر قائلة أنه يتم تورم أصابع الفرد في المرحلة الأولى من الإصابة بالوباء،لكنه اختفى تدريجيًا خلال الإصابة بـ موجة دلتا الحالية.