الجائحة ستنتهي .. نبأ سار عن لقاحات متطورة تقضي علي فيروس كورونا

قالت شركة كيورفاك الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستتخلى عن الجيل الأول من لقاح فيروس كورونا، وتركز بدلاً من ذلك على التعاون مع شركة "جلاكسو سميث كلاين" لتطوير تقنية لقاح mRNA محسّنة.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تراجعت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بنحو 8٪ بعد أن تراجعت في وقت سابق بما يصل إلى 13٪، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ طرحها للاكتتاب العام في أغسطس من العام الماضي.

قالت كيورفاك إنها ستتخلى عن طلبها للحصول على الموافقة من وكالة الأدوية الأوروبية عن الجيل الأول من لقاح فيروس كورونا.

وقالت إن التخلي عن اللقاح سيؤدي إلى تجنب التداخل المحتمل مع الجداول الزمنية للموافقة على لقاحات الجيل الثاني الأكثر تقدمًا.

وتسمح هذه الخطوة أيضًا لـ كيورفاك، بالتركيز على السباق للحصول على لقاحات جديدة خاصة بمتحورات كورونا، وللجرعات المركبة التي تمنع اثنين أو أكثر من الأمراض المعدية.

وسيشهد ذلك أيضًا تجربة تقنية تستخدمها BioNTech، والتي عدلت النيوكليوزيدات، وهي الجزيئات التي تحدد الشفرة الجينية لـ mRNA - لحماية اللقاح من هجمات الجهاز المناعي.

وقالت كيورفاك إن أقرب موافقة محتملة على لقاحاتها من الجيل الثاني، ستأتي في الربع الثاني من عام 2022.



وقالت كيورفاك إن الاتفاقية التي وقعتها الشركة لبيع جرعات اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي ستنتهي دون أي التزام بسداد 450 مليون يورو (519 مليون دولار) التي تلقتها من الاتحاد.

ولم ترد مفوضية الاتحاد الأوروبي على الفور على طلب للتعليق على بنود الاسترداد في العقد.