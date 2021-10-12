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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض الفاعلية.. بيان عاجل من موديرنا وجونسون آند جونسون بشأن لقاحات كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت شركتا موديرنا وجونسون آند جونسون، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يجب أن تأذن بجرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا الخاصة بها، مستشهدين بالبيانات التي أظهرت تراجع فعالية كليهما بمرور الوقت.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تم إصدار التعليقات في وثائق موجزة من قبل الشركات قبل اجتماع الخبراء الخارجيين لإدارة الغذاء والدواء يومي الخميس والجمعة لمناقشة الجرعات المعززة من اللقاحات.

واستشهدت شركة موديرنا بالبيانات التي تدعم فائدة الصحة العامة للجرعة المنشطة وقدمت حجة للحصول على تصريح من الولايات المتحدة بالحقنة في البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وكذلك الأفراد المعرضين لمخاطر عالية.

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يتم تقديم لقاح فايزر، حاليًا كجرعة معززة في الولايات المتحدة ومتاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وكذلك للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الشديدة.

كما أكدت شركة جونسون آند جونسون، اليوم الثلاثاء، على فوائد جرعة معززة وقالت إن بياناتها تشير إلى أن الحقنة يمكن أن تفيد الأفراد المعرضين لمخاطر عالية إذا تم تناولها بعد شهرين من الجرعة الأولي.

وسيناقش الاجتماع جرعة معززة من لقاح موديرنا، تليها مناقشة حول جرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون في يوم الجمعة.

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