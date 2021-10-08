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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دراسة مصرية: غسول الفم يحمي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الشديدة

علاقة غسول الفم بالوقاية
علاقة غسول الفم بالوقاية من فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن طرق للوقاية من فيروس كورونا من قبل باحثين مصريين من جامعة القاهرة، أن المضمضة بغسول الفم كل صباح قد يساعد في الوقاية من عدوى فيروس كورونا كوفيد، وذلك للتخلص من الفيروسات الموجودة في الفم والتي يمكن أن تكون سبب في زيادة نسبة الإصابة.

 

علاقة غسول الفم بالوقاية من فيروس كورونا 



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة الفم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة إذا أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

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وأفاد الباحثون، أن نتائج هذه الدراسة تعتبر الأحدث في سلسلة طويلة من الدراسات التي ربطت بين سوء نظافة الفم ومخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد مما دفع الجمهور للعناية بأسنانهم بشكل أفضل.  

وزعم العلماء الذين أجروا الدراسة، أن الفم قد يكون بمثابة خزان لجزيئات فيروس كورونا مما يسمح للمرضى المصابين الجزيئات الفيروسي أن تنتشر عبر الجسم، وكلما زاد عدد جزيئات الفيروس في جسم الشخص زادت احتمالية إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وأكد الباحثون إن هذه الدراسة تسلط الضوء على غسول الفم كأداة محتملة للمساعدة في القضاء على عدوى فيروس كورونا Covid؛ حيث أنه في الغالب يدخل فيروس كوفيد من خلال الحلق أو الأنف حيث يتكاثر ويشق طريقه عبر الجهاز التنفسي إلى الرئتين.

 

علاقة غسول الفم بالوقاية من فيروس كورونا 


ولكن بعض الخبراء توقعوا أن الفيروس قد ينتشر في الدم بعد إصابة اللثة؛ حيث قام الباحثون بتطبيق النظرية على مجموعة من 86 مريضا من مرضى فيروس كورونا  كوفيد الذين يعانون من أمراض القلب، وقام الأطباء بتقييم نظافة فم المريض وشدة أعراض الفيروس عليهم.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن المرضى الذين يتمتعون بنظافة فموية أفضل في مقاومة أعراض فيروس كورونا Covid، وأكثر اعتدالًا والتهاب أقل في أجسامهم، كما تعافوا بشكل أسرع ، وفقًا للباحثين الذين لم ينشروا نتائجهم الكاملة بعد.  

وقال مؤلف الدراسة الدكتور أحمد مصطفى باسوني، إن استخدام غسول الفم يمكن أن يساعد الناس على تجنب عدوى فيروس كورونا Covid تمامًا ويكون لديهم أعراض أكثر اعتدالًا إذا أصيبوا بالفيروس.  

وأضاف باسوني، أن العادات الجيدة الأخرى لصحة الفم مثل تنظيف الأسنان وزيارة طبيب الأسنان المنتظمة ساهمت في منع أو تقليل شدة أعراض فيروس كورونا كوفيد؛ حيث يمكن أن تعمل أنسجة الفم كخزان لـ عدوى فيروس كورونا SARS-CoV-2 ، مما يؤدي إلى ظهور حمولة فيروسية عالية في تجويف الفم.

لذلك أوصى باسوني، بالحفاظ على صحة الفم وتحسين تدابير نظافة الفم ، خاصة أثناء الإصابة بعدوى كوفيد؛ حيث تم تقديم الدراسة في اجتماع الكلية الأمريكية لأمراض القلب بالشرق الأوسط 2021.

ولم يتكهن الباحثون لماذا قد يؤدي سوء نظافة الفم إلى نوبة أكثر شدة من المرض، ولكن عشرات الدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين يتمتعون بنظافة فموية جيدة بشكل عام يعتنون بأنفسهم بشكل أفضل ، وهم أكثر صحة بشكل عام.

على سبيل المثال ، تم ربط أمراض اللثة بمجموعة من الحالات مثل أمراض القلب والسكري، وكلاهما معروف بترك المرضى أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا، وهذه الدراسة الأخيرة ليست هي الأولى التي تجد ادعاءً بأن غسول الفم يمكن أن يساعد الناس على تجنب الإصابة عدوى فيروس كورونا Covid الشديدة .

ويعتقد الخبراء، أن المواد الموجودة في غسول الفم تعطل الغشاء الدهني (الشحمي) المحيط بالفيروس ، مما يعيق قدرته على إصابة الناس، ووجد باحثون من جامعة كارديف أن غسولات الفم التي تحتوي على كلوريد السيتبيريدينيوم تقتل الفيروس في غضون 30 ثانية.

فيروس كورونا غسول الفم الجهاز التنفسي الرئتين الأنف الحلق نظافة الفم

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