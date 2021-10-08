مجموعة أدوية جديدة مضادة للفيروسات تحارب عدوى فيروس كورونا

توصلت دراسة جديدة إلى أن توليفة دوائية تشتمل على مضادات الفيروسات إنترفيرون ألفا (IFN-α) و nafamostat تقاوم بشكل فعال عدوى SARS-CoV-2.



حالت تركيبة الأدوية دون تكرار السارس- CoV-2 في زراعة الخلايا والدراسات على الحيوانات بتركيزات أقل من الأدوية الفردية.



قد تساعد الفعالية العالية لتركيبة IFN-α-nafamostat بتركيزات منخفضة في تقليل الآثار الجانبية وتحسين نتائج المرضى.



ينتج عن تركيبة الدواء تأثيرها المضاد للفيروسات عن طريق تثبيط إنزيم مضيف بدلاً من البروتين الفيروسي ، مما قد يقلل من مخاطر مقاومة الأدوية .



على الرغم من أن الدول ذات الدخل المرتفع قد حققت معدلات تطعيم عالية ، إلا أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات COVID-19 ترك البلدان منخفضة الدخل تكافح من أجل تحصين سكانها. يتجلى هذا التفاوت في الحصول على اللقاحات من خلال حقيقة أن 2.3٪ فقط من الأفراد في البلدان منخفضة الدخل قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

حتى تصبح اللقاحات متاحة لبقية سكان العالم ، يمكن أن تساعد العلاجات الفعالة المضادة للفيروسات ضد COVID-19 في تقليل الوفيات وحتى الاستشفاء. علاوة على ذلك ، يمكن أن تلعب العلاجات المضادة للفيروسات دورًا محوريًا في الوباء ، خاصة في حالة ظهور متغيرات SARS-CoV-2 المقاومة للقاحات.



على الرغم من أن إدارات الغذاء والدواء (FDA) قد وافقت على بعض العلاجات المضادة للفيروسات ، إلا أن هذه العلاجات بها العديد من أوجه القصور.

تشمل هذه القيود الحاجة إلى الإعطاء في الوريد ، ومحدودية التوافر ، والتكاليف المرتفعة ، والآثار العلاجية المحصورة في نافذة زمنية ضيقة.

دراسة حديثة نشرت في المجلة تظهر الفيروسات أن توليفة من اثنين من الأدوية المضادة للفيروسات ،مضاد للفيروسات ألفا (IFN-α) مصدر موثوقو nafamostat ، كان فعالاً في مكافحة عدوى SARS-CoV-2.

"هنا ، أظهرنا أن توليفات IFN-α مع نافاموستات تبدو فعالة في علاج SARS-CoV-2 في زراعة الخلايا والحيوانات الصغيرة. "وقالت الدراسة المؤلف الرئيسي وعلاوة على ذلك، تتطلب علاجات التوافقية تركيز الدواء أقل من الأحادية، والحد من الآثار الجانبية، و الدكتور دينيس Kainov ، وهو أستاذ في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا.

مزايا العلاج المركب



على عكس التطور السريع للقاحات COVID-19 ، أظهرت العلاجات المضادة للفيروسات التي تم اختبارها ضد COVID-19 نجاحًا محدودًا حتى الآن.

العلاجات المتاحة حاليًا ، مثل remdesivir والأجسام المضادة وحيدة النسيلة ، فعالة فقط خلال المراحل المبكرة من COVID-19. علاوة على ذلك ، هناك أدلة مختلطة حول فعالية الريمسفير ، في حين أظهرت الأجسام المضادة وحيدة النسيلة فعالية محدودة مصدر موثوق ضد المتغيرات الجديدة SARS-CoV-2.

أدى النجاح المحدود للعلاجات أحادية العقاقير ، والمعروفة أيضًا باسم العلاجات الأحادية ، في علاج الأشخاص المصابين بـ COVID-19 إلى دفع الباحثين إلى استخدام مزيج من هذه الأدوية.

تم نشر العلاجات المركبة ضد العديد من الأمراض المعدية بسبب فعاليتها المماثلة أو الأفضل ضد العامل المعدي بجرعات أقل من الأدوية الفردية. بمعنى آخر ، يمكن أن ينتج عن استخدام عقارين أو أكثر تأثير تآزري ، حيث يكون تأثير تركيبة الدواء أكبر من مجموع التأثير الناتج عن الأدوية الفردية.

يمكن أن يؤدي استخدام جرعات دوائية منخفضة في العلاجات المركبة إلى آثار جانبية أخف وأقل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تقلل العلاجات المركبة أيضًا من خطر ظهور متغيرات مقاومة للأدوية.

المرشحون للعلاج المركب



اقترحت الدراسات البشرية السابقة ذلك IFN-αمصدر موثوق وحده و نافموستات مصدر موثوق بالاشتراك مع مضاد فيروسات آخر يمكن أن يكون فعالًا في علاج COVID-19.

وبالتالي ، قام الباحثون بالتحقيق في التأثيرات المضادة للفيروسات لتركيبة IFN-α-nafamostat ضد SARS-CoV-2.

تنتمي الإنترفيرون ، بما في ذلك IFN-α ، إلى فئة من جزيئات الإشارة تسمى السيتوكينات التي تطلقها الخلايا المناعية أثناء العدوى الفيروسية.

أثناء الإصابة بـ SARS-CoV-2 ، يساعد IFN-α في تجنيد الخلايا المناعية في الرئتين وتنشيطها ، مما يساهم في الاستجابة المضادة للفيروسات. يحفز IFN-α أيضًا إفراز السيتوكينات الأخرى التي تضخم الاستجابة المناعية ، وبالتالي الحد من تكرار SARS-CoV-2.

في هذه الدراسة ، استخدم الباحثون IFN-α pegylated ، وهو شكل معدل كيميائيًا من IFN-α والذي يستمر لفترة أطول في الجسم من الشكل غير المعدل. يتم استخدام IFN-α Pegylated ، الذي يباع تحت الاسم التجاري Pegasys ، مع مضادات الفيروسات الأخرى لعلاج التهاب الكبد B و C.

من ناحية أخرى ، nafamostat دواء يستخدم لعلاج التهاب البنكرياس الحاد وكمضاد للتخثر لمنع تجلط الدم.

"من بين جميع الأدوية ذات البيانات الفعالة من الدراسات المختبرية التي تستخدم خطوط الخلايا البشرية ضد السارس- CoV-2 ، يبدو أن عقار نافاموستات هو الأكثر فاعلية وقد يكون الدواء الوحيد الذي تتجاوز فيه تركيزات الدم دائمًا المستويات المطلوبة لمنع الفيروس من التكاثر. من المحتمل أيضًا أن يصل nafamostat إلى مستويات عالية في الرئتين حيث يتسبب فيروس SARS-CoV-2 في الكثير من مشاكله. وأوضح الدكتور كينوف أن نافاموستات تتمتع أيضًا بملف تعريف أمان ملائم.

وتابع الدكتور كاينوف: "قد تكون الخصائص المضادة لتخثر الدم في نافاموستات ميزة محتملة أخرى لهذا الدواء لأن الجلطات الدقيقة في نظام الأوعية الدموية يمكن أن تكون مضاعفات لـ COVID-19. تمت دراسة Nafamostat سريريًا في سلسلة حالات صغيرة من المرضى في المستشفى مع COVID-19 ، وهناك عدد قليل من التجارب العشوائية ذات الشواهد المخطط لها ".