خبير أمريكي يتوقع أن يكون "دلتا" آخر تحورات كورونا

أكد يفغيني كونين ، عضو الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم ، أن سلالة دلتا ، التي تهيمن حاليًا على سلالات فيروس كورونا المستجد ، تعتبر أساسًا لتطور هذا الفيروس وربما تكون آخر تحورات كورونا فيروس كورونا المستجد.

وبحسب تقرير لوكالة "تاس" الروسية ، فمن المرجح أن يظل متغير دلتا لفيروس كورونا سائدا إذا توقف كورونا عن التطور ، وأشار كونين إلى أنه كلما تم تعديل الفيروس وفقا للظروف الحالية ، زاد من الصعب تطوير السلالة ، ومن المحتمل أن يكون البديل دلتا من كورونا ، الذي أصبح مهيمنًا في العالم من حيث عدد السكان ، قد توقف عن التطور ، لأنه من الصعب بشكل متزايد على سلالة أكثر تعديلًا أن تتطور أكثر.

وقال: "هناك بالتأكيد نوع من الاستقرار ، نوع دلتا سائد لبعض الوقت وكلما تم تعديل الفيروس وفقًا للظروف الحالية ، كلما كان من الصعب على السلالة أن تتطور، هذه العملية معقدة بسبب التطعيم ، الذي يتم تنفيذه بنشاط في جميع أنحاء العالم، يخترق جهاز المناعة ، وأشار إلى أن ظهور مثل هذه السلالات يصاحبها بعض الصعوبات، يصعب على الفيروس الحفاظ على قدرة عالية على الارتباط بالمستقبلات ، وفي نفس الوقت "الهروب" من الأجسام المضادة، وفقا لما نشره موقع trendswide.

و أوضح أن من الصعب الجمع بين كل ذلك ، وهناك فرص قليلة جدًا لدلتا لإنتاج طفرات قادرة على تحمل الأجسام المضادة، كما أشار إلي أنه لا يمكن أن يكون متأكدا من أن الفيروس لن ينتقل إلى مستوى جديد من التطور ، لكن العوامل المذكورة تشير إلى أن الوضع ليس بهذا السوء.