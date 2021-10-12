يدمر الأعصاب والصحة النفسية.. اكتشف أحدث ما رصدته الأبحاث العلمية عن تأثير فيروس كورونا المستجد على الجهاز العصبي وأبرز الأمراض التي يسببها

كورونا تسبب في زيادة حالات الاكتئاب و الاضطرابات العقلية

كوفيد طويل الأمد يتسبب في إثارة متلازمة PoTS

كشفت الأبحاث العلمية التى أجريت حول فيروس كورونا المستجد أنه يؤثر على الجهاز العصبي للإنسان بصور متعددة حيث يتسبب فى زيادات حالات الاكتئاب الحاد والمشكلات النفسية كما أنه يزيد فرص الإصابة ببعض أمراض الأعصاب وضعف التركيز انخفاض كفاءة وظائف المخ وضباب الدماغ .

ونرصد لكم فى هذا التقرير أحدث الأبحاث العلمية التى تناولت هذا الجانب من أضرار فيروس كورونا بمختلف أنواعه على الجهاز العصبي.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بعض المصابين بـ كوفيد طويل الأمد يشعرون بحالة دوار شائعة لكنها غير معروفة الأسباب وإن كانت ترتبط بمشاكل في الأعصاب.



دوار وإغماء

يصاب 1 من كل 20 مريضاً بمشاكل مزمنة لعدوى كوفيد ومن أعراضها الخفقان ونوبات الدوار وتصل لحد الإغماء وهي أعراض رئيسية يصاب بها مرضى متلازمة تسارع نبض القلب الوضعي “ PoTS ” والتشابه بين الحالتين جعل الأطباء يعتقدون أن كوفيد يمكن أن يؤدي في بعض الحالات لإثارة متلازمة PoTS .

الإكثار من الملح

تتضمن طرق التعامل مع متلازمة PoTS الإكثار من الملح مثل تناول الفول السوداني أو المكسرات المملحة مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم ومن ثم يساعد في تخفيف الأعراض.

قالت الدكتور ليزلي كافي، طبيبة عامة سابقة ورئيسة مؤسسة PoTS الخيرية في بريطانيا: نعتقد أن الوباء ربما تسبب في تفشي عدد حالات PoTS، والتي ظهر معاناة البعض منها عقب الإصابة بـ كوفيد طويل الأمد.



الجهاز العصبي اللاإرادي

ويعانى مرضى كوفيد طويل الأمد من المتلازمة بسبب الأداء غير الطبيعي للجهاز العصبي اللاإرادي المتحكم في العمليات الجسدية اللاإرادية مثل تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب عندما تتغير أوضاع الجسم مثل الانتقال من النوم للوقوف وحينها تتسبب الجاذبية فى انخفاض طفيف في كمية تدفق الدم للجزء العلوي من الجسم.

في معظم الحالات، يقوم الجهاز العصبي بتضييق الأوعية الدموية في الأطراف السفلية مما يتسبب في زيادة معدل ضربات القلب قليلاً من اجل الحفاظ على استقرار النبض وإمداد القلب والدماغ بالدم.

استخدام الكراسي المتحركة

عندما يكون هناك انخفاض في تدفق الدم إلى الجزء العلوي من الجسم لدى مرضى PoTS يبدأ القلب في النبض المتسارع من أجل التعويض مما يؤدي إلى ظهور أعراض متعددة من بينها الدوخة الشديدة والإغماء والتعب وضباب الدماغ.

ويتسبب المرض أحيانا في إنهاك الشخص مما يؤثر على القدرة على العمل أو الاستمتاع بالأنشطة اليومية وينتهي الأمر بالبعض إلى الاعتماد على كرسي متحرك.

متلازمة إهلرز دانلوس

ومرضى PoTS أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التعب المزمن ومتلازمة إيلرز دانلوس أيضاً، وهي مجموعة من المتلازمات الموروثة التي تسبب مرونة شديدة في المفاصل والجلد المرن والهش، وفي بعض الحالات مشاكل الأعصاب تنتج عن عدوى فيروسية، لذا فإن ارتباط كوفيد طويل الأمد بزيادة أعداد المصابين بالمتلازمة وعدوى كوفيد لم يكن مفاجأة للمتخصصين.

زادت نسبة حالات الاكتئاب والقلق مؤخرا وفي نفس التوقيت زادت نسبة الاصابة بحالات كورونا فهل هناك علاقة بينهم.

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "ذي لانسيت" العلمية، أن حالات الاكتئاب والقلق قد زادت فى مختلف أنحاء العالم خلال عام 2020 بسبب انتشار وباء كورونا في العالم.

وتعد الدراسة الأولى من نوعها التي تقيم التداعيات العالمية للوباء على اضطرابات الاكتئاب واضطرابات القلق وتفصلها بحسب العمر والجنس والموقع الجغرافي في 204 دول ومنطقة في العام 2020.

وتظهر النتائج أنه في العام 2020، ازدادت حالات اضطرابات الاكتئاب الحاد واضطرابات القلق بنسبة 28 بالمئة و26 بالمئة على التوالي.

وأضاف دكتور داميان سانتوماورو ، من مركز كوينزلاند لبحوث الصحة العقلية في أستراليا و المؤلف الرئيسي للدراسة ، أن هذا الأمر يكشف الحاجة الملحة إلى تعزيز الأنظمة الصحية، وحتى قبل انتشاركورونا كانت أنظمة رعاية الصحة العقلية في معظم البلدان تفتقر إلى الموارد وغير منظمة وستكون تلبيته أمرا صعبا.

وكشفت الدراسة أن الإناث أكثر عرضة لـ حالات الاكتئاب من الذكور وكان الشباب أكثر تضررا من الفئات الأكبر سنا.



وقالت المؤلفة المشاركة للدراسة أليز فيراري أن كورونا تسبب في تفاقم العديد من أوجه عدم المساواة القائمة والمحددات الاجتماعية للأمراض العقلية ولأسباب كثيرة كانت النساء أكثر عرضة للتأثر بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء وأوضحت أن إغلاق المدارس والقيود الواسعة النطاق التي حّدت من قدرة الشباب على التعلم والتفاعل مع أقرانهم، بالإضافة إلى زيادة مخاطر البطالة زادت من حالات الاكتئاب.



ووجد الباحثون خلال إجراء هذه الدراسة إلى أن البلدان الأكثر تضررا بالوباء في العام 2020، شهدت أقوى الزيادات في حالات الاكتئاب و الاضطرابات العقلية.