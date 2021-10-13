علي جمعة: يؤلمني وجود المذهب التكفيري.. ومواجهته تتم بالخطاب الديني

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يؤلمنا أن يكون هناك مذهب تكفيري في المجتمع،ولكن على الرغم من ذلك لا يعد هذا المذهب و شائعا، فهناك 2 مليار مسلم حول العالم.

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن ظاهرة المذهب التكفيري تصل لحد القلق عندما تصل النسبة إلى 12.5%.

وتابع علي جمعة، أن المنظمات الإرهابية لا تزيد عن واحد في الألف، مؤكدا أنهم يمثلون 18 الف شخص حول العالم.

يقدم الإنارة

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن الخطاب الديني يقدم الإنارة، مؤكدا أن لها دور هام في محاربة الفكر المتطرف.