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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باسم القرنقطوي يكشف تفاصيل حصوله على ذهبية مستر أوليمبيا

باسم القرنقوطي
باسم القرنقوطي

علق باسم القرنقوطي على حصوله على ذهبية بطولة "مستر أولمبيا" في القوة البدنية قائلاً : " قدرت أشيل أوزان  بمجموع 930 كجم مقسمة إلى رفعة إسكات الأرجل 335 كيلو جرام، ورفعة بنش الصدر 260 كجم ، ورفع الديدليفت الظهر 335 كجم".


وأعرب في  مداخلة عبر تطبيق " زووم " خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة أون، عن سعادته بحصوله على الميدالية الذهبية  وتحطيم أرقام قياسية  مثل " بنش الصدر "، مؤكداً أن هذا كان هدفه بمشاركته في مستر أولمبيا ".

 


وكشف أنه مقيم  في الولايات المتحدة منذ عشر سنوات ومسجلاً في البطولة بإسم الولايات المتحدة وليس بإسم مصر قائلاً : المفروض كنت هلعب   بإسم أمريكا وكنت مسجل  تحت لاءة الولايات المتحدة حتى أخر لحظة لكني تلقيت  إتصالاً من المدير الفني للمنتخب الصمري  رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام قبلها باسبوعين  وطلبوا مني المشاركة بإسم مصر وده حاجة تشرفني أني أشارك بإسم مصر وارفع إسم بلدي عشان كده طلبت من رئيس الاتحاد الامريكي التغيير وأن ألعب إسم منتخب مصر والصراحة مستر " ستيفين " رحب وقلي مافيش مشكلة أنك تلعب بإسم بلدك ".


وأوضح أنه يعمل مساعد مدير في شركة أمازون موجهاً الشكر لعائلته وللاتحاد الذي دعمه  حتى وصوله قائلاً : بشكر كل أهي  في مصر إخوتي بشكرهم على دعمهم  طول عمرهم بيدعموني وبشكر زوجتي وهي مقيمة معي وهي أكثر من وقف معي في فترة التجهيز  لاني كنت إعتزلت وأخدت فترة 6 أشهر  للتجهيز  كفاية إنها إستحملتني  الفترة دي ".

وحقق لاعب منتخب مصر للقوة البدنية باسم القرنقوطى المشارك في بطولة مستر أولمبيا بأمريكا الترتيب الأول، وذهبية وزن 100 كجم رجال، بمجموع 930 كجم مقسمه إلى رفعة إسكوات الأرجل" 335 كيلو جرام، ورفعة بنش الصدر 260 كجم، ورفع الديدليفت الظهر 335 كجم، ليحقق رقما قياسيا عالميا في وزنه ويحصل علي لقب بطل أبطال البطولة، متغلبا بهذه الأرقام علي من هم أثقل منه في الوزن وسط منافسه كانت أقرب للخيال في رفع الأوزان الثقيله. وجاء تتويج باسم في النهائي على حساب اللاعب الأمريكي والروسي، ليخطف المركز الأول والميدالية الذهبية لمصر في مسابقة القوة البدنية، أحد أبرز المنافسات في بطولة مستر أولمبيا للمحترفين أقوى بطولة في العالم، والتي تقام في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

 

باسم القرنقوطي مستر أولمبيا ذهبية لميس الحديدي كمال الأجسام

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