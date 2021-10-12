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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

دمياط على مدار اليوم..عبدالفتاح مديرا للتموين..والمحافظ تشارك في جسر المدن

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور باسل الخطيب ممثل المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" و سارة برليزى مسئول البرامج بالمنظمة و احمد رزق نائب ممثل المكتب الإقليمى. 

وتناول اللقاء سُبل دعم زراعة القطن وادراج هذا المخطط ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تجرى حالياً بمركز كفر سعد، حيث يستهدف ذلك تحقيق ممارسات معينة فى زراعة القطن وفقاً لمعايير محددة، لإنتاج القطن طويل التيلة ذى جودة عالية، الى جانب دعم المزارعين بتسويق القطن بسعر أعلى وتلافى اى عيوب ناتجة عن الطريقة غير السليمة خلال الزراعة، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها اليونيدو بالتعاون مع ووزارتى الزراعة والصناعة وعدد من الأجهزة المعنية ، بالشراكة مع شركات متخصصة في صناعة الملابس.

وذلك فى إطار مشروع "القطن الأفضل المستدام PCI" وذكرت "محافظ دمياط" أنه تم دراسة كافة محاور الخطة، والتى تتضمن العمل على جميع خطوات سلسلة القيمة، بداية من التنسيق مع المزارعين لتطبيق افضل المعايير الدولية الخاصة بعملية الزراعة المستدامة، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية بعدم وجود عمالة للأطفال، منوهة الى أنه تم تنفيذ ذلك من قبل بمحافظة دمياط بعدد ٣٠٠٠ فدان، مشيرة إلى أن القطن المصرى يحتل مكانة كبيرة بالسوق العالمى. 

كما أوضحت "الدكتورة منال عوض" أنه تم مناقشة إدراج المشروع ضمن مخطط تطوير الريف المصري بكفر سعد، وذلك نظرًا لتوافق محاورهما لدعم المزارعين بقرى حياة كريمة و تحقيق التنمية الزراعية. وعلى جانب آخر، بحثت "المحافظ" مع ممثلى اليونيدو آليات دعم صناعة الأثاث بالمحافظة خاصة مع وقوع اكبر مشروع بالشرق الأوسط بها، واهتمام القيادة السياسية بتلك الصناعة، وذلك لتحقيق طفرة بقطاعى التصميم والتسويق.

كما شاركت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجلسة حوار المائدة المستديرة لرؤساء البلديات التى عقدتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومدينة فيينا، عبر شبكة الإنترنت، وذلك كجزء من حدث" جسر المدن". حيث يهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات حول الإجراءات الملموسة التى تتخذها المدن لمجابهة تداعيات أزمة كورونا، وذلك فى محاولة لمتابعة الاقتصاد المرن والشامل والمساواة بين الجنسين والتعافي والأخضر. 

وخلال المؤتمر، ألقت "المحافظ " كلمة تحدثت خلالها عن مشروع مدينة دمياط للأثاث، جاء نصها "دمياط هى موطن أحد أهم المشروعات القومية فى مصر وهى مدينة دمياط للأثاث المقامة على مساحة ٣٣١ فدان، حيث تتضمن عدد من المساحات لإقامة اكبر مول للأثاث فى مصر وفندقين، الى جانب المركز التكنولوجي المُقام داخل المدينة وذلك لاختبار جودة المنتج النهائى طبقاً لمعايير محددة ، كما تضم المدينة ١٥٠٠ ورشة و مراكز خدمية، فضلاً عن وضع التصميمات النهائية لإقامة المدرسة الثانوية الفنية الصناعية الدولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي " وأشارت" محافظ دمياط "خلال كلمتها الى أن المدينة تم إنشاؤها خارج الكتلة السكانية بدمياط، منوهة الى أن هناك أهداف رئيسية لبناء تلك المدينة يأتى من بينها، فتح الطريق أمام المنتجات المصرية بالأسواق العالمية و المنافسة بها ، وتمكينه من تلبية المعايير الدولية، فضلاً عن تحويل الطبيعة الخاصة بورش العمل من كونها احد العوامل التى تضر بالبيئة لتصبح صديقة للبيئة.

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محافظ دمياط تشارك في حوار المائدة المستديرة "جسر المدن"

دمياط منال عوض محافظ دمياط جسر المدن مديرية التموين ‏ وزارة التموين

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