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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشارك في حوار المائدة المستديرة "جسر المدن"

محافظ دمياط
محافظ دمياط

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجلسة حوار المائدة المستديرة لرؤساء البلديات التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومدينة فيينا، عبر شبكة الإنترنت، وذلك كجزء من حدث "جسر المدن".

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات حول الإجراءات الملموسة التى تتخذها المدن لمجابهة تداعيات أزمة كورونا، وذلك فى محاولة لمتابعة الاقتصاد المرن والشامل والمساواة بين الجنسين والتعافي والأخضر.

 وخلال المؤتمر، ألقت "المحافظ " كلمة تحدثت خلالها عن مشروع مدينة دمياط للأثاث، جاء نصها "دمياط هى موطن أحد أهم المشروعات القومية فى مصر وهى مدينة دمياط للأثاث المقامة على مساحة ٣٣١ فدان، حيث تتضمن عدد من المساحات لإقامة اكبر مول للأثاث فى مصر وفندقين، الى جانب المركز التكنولوجي المُقام داخل المدينة وذلك لاختبار جودة المنتج النهائى طبقاً لمعايير محددة ، كما تضم المدينة ١٥٠٠ ورشة و مراكز خدمية، فضلاً عن وضع التصميمات النهائية لإقامة المدرسة الثانوية الفنية الصناعية الدولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي " 

وأشارت محافظ دمياط، خلال كلمتها، إلى أن المدينة تم إنشاؤها خارج الكتلة السكانية بدمياط، منوهة الى أن هناك أهداف رئيسية لبناء تلك المدينة يأتى من بينها، فتح الطريق أمام المنتجات المصرية بالأسواق العالمية و المنافسة بها ، وتمكينه من تلبية المعايير الدولية، فضلاً عن تحويل الطبيعة الخاصة بورش العمل من كونها احد العوامل التى تضر بالبيئة لتصبح صديقة للبيئة.

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