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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ عباءة وحجاب.. ميريهان حسين تخطف أنظار جمهورها بإطلالة أنيقة

مريهان حسين
مريهان حسين

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها.


وأطلت ميريهان حسين بعباءة خليجية فضفاضة باللون الأسود، مزودة بأكمام طويلة وواسعة، ونسقت مع إطلالتها طرحة بنفس اللون.، وعلقت عليها، قائلة: "أخفي الهوى و مدامعي تبديه"، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها.


يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين؛ كان مشاركتها في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، الذي عُرضت  في الساحل الشمالي بمسرح مارينا، شارك في بطولتها النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، ميريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي “كيمز” وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.


وكانت أحدث أعمال ميريهان حسين  الدرامية مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

الفنانة مريهان حسين عباءة وحجاب إطلالة انيقة اللون الاسود مسرحية شمسية واربع كراسي

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