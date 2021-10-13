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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نهاد أبو القمصان: لا أجد ما يمنع من التبرع بأعضائي بعد وفاتي|فيديو

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

أكدت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، عدم ممانعتها في التبرع بأعضائها بعد وفاتها، قائلة: "أنا شخصيا معنديش أي مشكلة في التبرع بالأعضاء وياريت بعد ما أموت أي حاجة مفيدة في جسمي تروح لأي حد محتاج"، مؤكدا أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أمر رائع.

وأضافت نهاد أبو القمصان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن السبب في تعطل إجراءات قانون التبرع بالأعضاء هو جزء فكري يرفض التعامل مع هذه القضية، متابعة: "المجتمع المصري عملي جدا ولو واحد عنده حالة تخصه هيبص انه ينقذ أحباءه فقط ولن ينظر للحلال والحرام".

واستكملت: "أيضا المشكلة في ان بعض الوزراء ليس عندهم من الإرادة انهم يدخلوا في قضايا تعمل مشكلة وتعمل لهم صداع، وعدم تنظيم مسار التبرع بالأعضاء من قبل مسئولي الصحة، مؤكدة أن دور الدولة تسهيل الإجراءات.

 

 


 

نهاد أبو القمصان حقوق المرأة التبرع بأعضائها حديث القاهرة خيري رمضان

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