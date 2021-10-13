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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تركي آل الشيخ يعلن جدول الفعاليات الكبرى في موسم الرياض

موسم الرياض
موسم الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن جدول الفعاليات الكبرى، التي سيشهدها موسم الرياض خلال شهر أكتوبر الجاري.


وتبدأ الفعاليات من 20 وحتى 29 أكتوبر ، وتُستَهل بمسيرة افتتاحية وحفلة عالمية، وتتضمن كذلك انطلاق البوليفارد وفعالية "WWE".

وتشمل الفعاليات كذلك عروضاً ترفيهية متنوعة بالإضافة لفقرات فنية وموسيقية، كما ستشهد كذلك انطلاق ونتروندرلاند ورياض سفاري.


وأعلنت هيئة الترفيه السعودية، يوم السبت الماضي، انطلاق "موسم الرياض" 2021 بنسخته الجديدة لهذا العام في 20 أكتوبر المقبل، حيث تقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة.

 

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، أنه سيتم إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر المقبل، تحت شعار "#تخيل_أكثر"، مشيرا إلى إقامة مؤتمر صحفي يوم 4 أكتوبر المقبل للإعلان عن تفاصيل الموسم وفعالياته المنتظرة، والكشف عن "مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة".

 

وأضاف آل الشيخ في تغريدته: "إن هذا الموسم الذي تنظمه أيادٍ سعودية سيبهر العالم، مشيراً إلى أنه يشتمل على 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة".

 

وتشهد 14 منطقة متفرقة في مدينة الرياض جميع الفعاليات، التي تشمل أكثر من 10 معارض عالمية و18 مسرحية عربية ومباراتي كرة قدم عالمية وحدث عالمي للمصارعة الحرة، بالإضافة إلى توفر أفضل الخدمات بوجود أكثر من 70 مقهى و200 مطعم عالمي.

 

ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن الإسهام في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

 

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة.

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