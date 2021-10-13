بعد الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

علق الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالأرصاد الجوية، على ظاهرة البرق والرعد وسقوط الأمطار التي شهدتها البلاد منذ أمس الأول، الإثنين، وحتى صباح الثلاثاء، قائلا: "هذا هو خريف جمهورية مصر العربية، الخريف يتخلله أحيانًا بعض حالات من عدم الاستقرار، فهو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون إي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الأجواء مستقرة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار الأيام المقبلة، حيث تتراوح ما بين 32 لـ33 درجة على القاهرة، وهناك ما يقرب من 10 درجات فرق ما بين العظمى والصغرى.



ولفت مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية، إلى أن الطقس مستقر في الجونة، فالأجواء خريفية خلال فترات النهار، وسينعم الجميع في أثناء أيام مهرجان الجونة بطقس مصر الممتع في هذا الوقت.



