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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. مصري يلقي بنفسه من أعلى جسر الشيخ جابر الأحمد|فيديو

الكويت.. مصري يلقي
الكويت.. مصري يلقي بنفسه من أعلى جسر جابر

أقدم وافد مصري مساء الثلاثاء، على إلقاء نفسه في البحر من أعلى جسر الشيخ جابر في الكويت، محاولاً الانتحار وإنهاء حياته من أعلى الجسر الذي شهد قبل شهر حادثة مماثلة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن المصري حاول الانتحار بعد نزوله من سيارة أجرة، ونقلت عن سائق السيارة قوله "إنه طلب منه التوقف ثم نزل من السيارة ورمى نفسه بالبحر، لتبدأ عمليات البحث عنه على الفور".

وذكرت الصحيفة أنه تم العثور على الشاب المصري عقب البحث عنه وهو على قيد الحياة، وجار إنعاشه لمحاولة إنقاذه.

وفي هذا السياق، أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في الكويت تمكن رجال قوة الإطفاء العام من إنقاذ شخص ألقى بنفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد مساء الثلاثاء في محاولة فاشلة للانتحار.

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وأوضحت الإدارة الكويتية بأن الشخص نزل من تاكسي على الجسر مسرعا وقام بإلقاء نفسه من علو والبحر في حالة جزر.

وأضافت أن غرفة العمليات في الكويت وجهت فورا فرق الإطفاء من مركز الشويخ للإطفاء والإنقاذ البحري ومركز البحث والإنقاذ الذين نجحوا في تحديد موقعه وقاموا بالنزول من أعلى الجسر بعملية نوعية خاصة لإنقاذه بإستخدام الحبال في فترة زمنية قياسية وتسليمه للطوارئ الطبية وهو بحالة حرجة.

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