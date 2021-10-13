أمريكا توجه رسالة تحذير لكوريا الشمالية

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، كوريا الشمالية، الدخول في مفاوضات مستدامة؛ لنز ع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وحث “سوليفان”، في بيان، كوريا الشمالية إلى التوقف عن الأعمال التصعيدية.

وتأتي تصريحات سوليفان؛ بعد لقاء جمعه بنظيره الكوري الجنوبي، سوه هون، أكد خلاله الجانبان على "الدور المهم للتحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية باعتباره الركيزة الأساسية للسلام والازدهار والأمن في شمال شرق آسيا والإندوباسيفيك".

ودعا الجانبان كوريا الشمالية إلى الدخول في دبلوماسية جادة ومستدامة من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

وأكد المسؤول الأمريكي ضرورة امتناع كوريا الشمالية عن اتخاذ إجراءات تصعيدية، مجددا التأكيد على دعم الولايات المتحدة للحوار والتعاون بين الكوريتين.

وفي وقت سابق، اتهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الولايات المتحدة بإثارة التوترات الإقليمية في شبه الجزيرة الكورية، من خلال سياساتها، معتبراً أنه "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ليست عدائية".



وقال كيم جونج أون في تصريحات نقلتها، وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن تطوير كوريا الجنوبية لقدراتها العسكرية يهدف إلى "تدمير التوازن" في شبه الجزيرة الكورية، مشيراً إلى أن بيونج يانج "تزيد من قوتها العسكرية فقط من أجل الدفاع الذاتي، وليس لبدء الحرب".

وأشار كيم إلى أن العدو الرئيسي لبلاده "هو الحرب، وليس دولة معينة مثل الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية"، مشدداً على أنه "علينا ألا نكرر تاريخ استخدام السلاح بين أفراد الأمة الكورية ضد بعضهم البعض".