عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان نهاية الحرب مع كوريا الشمالية.. هل توافق واشنطن أم تعقد الأمور؟

الزعيمان الجنوبي
الزعيمان الجنوبي والشمالي في وقت سابق

بعد سنوات طويلة من العداء والحرب، تريد كوريا الجنوبية إنهاء حالة الحرب مع جارتها الشمالية، حيث أعلن مدير الأمن القومي بالرئاسة الكورية الجنوبية “سوه هون” أنه ذهب إلى أمريكا ليخبر نظراءه هناك، ببحث مقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، حول  إعلان انتهاء الحرب الكورية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

 

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

 

قال “سوه هون”  إنه سيبحث مع الأمريكيين كيفية عودة الهدوء للكوريتين ، وذلك في أول تصريح له بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يلتقي نظيره الأمريكي جاك سوليفان في واشنطن اليوم، الثلاثاء.


وذكر سوه هون: "مع عودة قنوات التواصل بين الكوريتين للعمل، أعتقد أن هذا هو الوقت الذي علينا فيه التحقق من العلاقات بينهما من جهة، وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من جهة أخرى، وعقد مباحثات شاملة".

 

هل ستعقد أمريكا إعلان انتهاء الحرب

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان يتوقع موقفا إيجابيا من الجانب الأمريكي بشأن الاقتراح المعلن، قال سوه هون إن الموضوع من بين بنود جدول أعماله.

ويخطط سوه أيضا خلال زيارته إلى واشنطن لمناقشة مسألة تخفيف العقوبات الأمريكية ضد بيونج يانج، وهو ما يقول إن كوريا الجنوبية صارت تتبنى سياسة مغايرة مع جارتها، فترغيبًا لها على التخفيف من التوتر بينهما، تريد كوريا الجنوبية أن تخفف الضغط على جارتها، عاملة بذلك جهودًا كانت تؤديها الصين.

 

يأتي هذا في الوقت الذي تعزز فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتصالاتهما لاستئناف التواصل مع بيونج يانج من خلال الحوافز الإنسانية وغيرها، مع تأكيد واشنطن على أنها ليست لديها نية عدائية ومستعدة للقاء الشمال في أي مكان وزمان بلا شروط مسبقة.

 

قالت سيئول قبل ذلك، إنها تنظر إلى رد الفعل الإيجابي الذي أبدته بيونج يانج على اقتراح رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن بإعلان نهاية الحرب رسميا، على أنه "مهم للغاية وذو شأن كبير".

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن


جاء ذلك بعدما صرحت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في وقت سابق  بأن اقتراح مون بإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية هو "فكرة تستحق الإعجاب"، وأكدت استعداد بيونج يانج لمناقشة تحسين العلاقات بين الكوريتين إذا توقفت سيئول عن "سياساتها العدائية" تجاه الشمال.

كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي

ولا تزال الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب، حيث انتهت الحرب الكورية 1950-1953 بوقف لإطلاق النار، وليس بمعاهدة سلام.


وقال بارك سو هيون، السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي، في مقابلة إذاعية إن سيئول ترى رد الشمال على أنه "مهم للغاية وذو شأن كبير"، وإن السلطات لا تزال تحلل تصريحات بيونج يانج، مضيفا أنه من السابق لأوانه إصدار رد رسمي.

 

وفيما يتعلق باختلاف النبرة بين الردين اللذين صدرا من الشمال في نفس اليوم، قال بارك إنه لا يرى تباينا بين العبارات من حيث الرسالة التي يحملها كلا الردين.

 

وأصر على أن تصريح نائبة وزير الخارجية كان موجها إلى واشنطن خاصة، وكانت تقصد به توضيح أن بيونج يانج منفتحة على الحوار، في حين كان تصريح كيم يوجونج "يبعث برسالة حول دور كوريا الجنوبية" في الدبلوماسية الدولية بشأن شبه الجزيرة الكورية.


وسبق وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي ري تيه سونج في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، إن إعلان نهاية الحرب ليس له قوة ملزمة قانونيا، وسيصبح مجرد قصاصة ورق في لحظة عند حدوث تغييرات في المواقف.

 

وأضاف أنه لا يوجد ضمان على أن مجرد إعلان نهاية الحرب سيؤدي إلى انحسار السياسة العدائية تجاه كوريا الشمالية في ظل الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية "الذي يقترب شيئا فشيئا من وضع خطر".

 

واعتبر ري أن الإعلان ستترتب عليه عواقب وخيمة يمكن أن تخل بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة وتدفع الكوريتين إلى سباق تسلح لا ينتهي.

 

وأكد أن تراجع الولايات المتحدة عن سياستها العدائية ومعاييرها المزدوجة يمثل أولوية قصوى في إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

الزعيمان الجنوبي والشمالي في وقت سابق

وقال إنه "يجب أن يكون مفهوما بوضوح أن إعلان نهاية الحرب لا يساعد على الإطلاق في استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الحالي، لكنه يمكن إساءة استخدامه كستار دخاني يغطي السياسة العدائية الأمريكية تجاه بيونغ يانغ".

 

كما عارض ري تجربة واشنطن لإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات مينتمان-3 في فبراير وأغسطس وقرارها الأخير بمساعدة أستراليا في تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية.

 

سوه هون أمريكا العداء والحرب كوريا الجنوبية إنهاء حالة الحرب جارتها الشمالية مدير الأمن القومي بالرئاسة الكورية الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن انتهاء الحرب الكورية الأمريكيين الولايات المتحدة جاك سوليفان الكوريتين كوريا الشمالية هل ستعقد أمريكا إعلان انتهاء العقوبات الامريكية

موضوعات متعلقة

أمريكا أمام كارثة جديدة| هل تدخل دوامتها وتُغرق بها العالم؟ تفاصيل مقلقة

أنقذ جو بايدن من رصاص طالبان في 2008.. كواليس تهريب مترجم أفغاني

في آخر عهدها.. ميركل تلوم روسيا والصين من إسرائيل.. فما السبب؟

لقاء الوداع .. هذا ما تعهدت به ميركل لإسرائيل في زيارتها الأخيرة

إسرائيل لن تسكت.. إيران صارت أقرب إلى امتلاك القنبلة النووية.. والحوار لا ينفع

القنبلة النووية.. حقيقة وصول إيران إلى صنع السلاح الرهيب

لن تحكمونا مهما فعلتم.. هكذا ردت زعيمة تايوان على الصين

تسريبات باندورا تهدد بعزل رئيس دولة ووضعه في السجن.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

برلماني: القطن المصري يتألق عالميا بعد زيادة عدد الدول المستوردة

وان بلس تكشف عن ميزات خارقة في هاتفها OnePlus 9RT تجعله الأسرع على الإطلاق

سوريا.. قرار عاجل من الأسد بشأن ضباط القوات المسلحة

في ذكرى استشهاد الحسين.. العلماء: مقتله دليل على صدق نبوءة النبي.. ابن معاوية بريء من قتله.. وأهل الكوفة تخاذلوا في نصرته

سر قرار محمد مجدي أفشة بإلغاء حفل زفافه

حكم الصلاة بالفاتحة فقط.. تعرف على رد العلماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ينذر بكارثة.. السيسي يحذر من التدهور في التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة

الإسكان: 90 % إعفاء من غرامات التأخير حال سداد المستحقات المتأخرة بالمدن الجديدة

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

بعد إصابته أمام ليبيا.. الحضري يوجه رسالة لـ محمد الشناوي

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

أبوها مات وأمها سافرت.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد عمها وعمتها بالقليوبية

قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

فيديو

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ