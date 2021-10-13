المغرب .. طريقة عمل سلطة مغربية مشوية

الأطباق المتعددة التي يتميز بها المغرب العربي سواء من مقبلات أو أطباق رئيسية، ومن أهم الأطباق المغربية التي يمكن أن تحضرها بسهولة هى طريقة عمل سلطة مغربية مشوية للشيف مفيدة عثمان .
طريقة عمل سلطة مغربية مشوية
مكونات عمل سلطة مغربية مشوية
حبتان من الباذنجان مشوي أو مسلوق ومقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.
حبتان من الطماطم مقشرة ومقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.
حبة فلفل أخضر حلو مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم ويقلى.
نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.
فصوص من الثوم.
أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون.
حبة فلفل أحمر حلو.
ملاعق صغيرة من الملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.