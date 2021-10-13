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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المغرب .. طريقة عمل سلطة مغربية مشوية

طريقة عمل سلطة مغربية
طريقة عمل سلطة مغربية مشوية

الأطباق المتعددة التي يتميز بها المغرب العربي سواء من مقبلات أو أطباق رئيسية، ومن أهم الأطباق المغربية التي يمكن أن تحضرها بسهولة هى طريقة عمل سلطة مغربية مشوية للشيف مفيدة عثمان .

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طريقة عمل سلطة مغربية مشوية

 

مكونات عمل سلطة مغربية مشوية
حبتان من الباذنجان مشوي أو مسلوق ومقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.
حبتان من الطماطم مقشرة ومقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.
حبة فلفل أخضر حلو مقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم ويقلى.
نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.
فصوص من الثوم.
أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون.
حبة فلفل أحمر حلو.
ملاعق صغيرة من الملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة عمل سلطة مغربية مشوية


نضع الثوم في مقلاة ونقلبه قليلا حتى يصبح لونه ذهبي.


نضيف الطماطم المقطعة ، البقدونس المفروم، الفلفل الأحمر الحلو، ونقلب جيداً.


نضيف الباذنجان ونقلب ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلب المزيج حتى يتكاثف كل فترة.


نترك المزيج على النار حتى ينضج مع إضافة القليل من الماء عند الحاجة.


نضيف الفلفل الأخضر الحلو ونقلبه المقلي، ثم نتركه على النار لنحو خمس دقائق حتى تمتزج المكونات.
صب الخليط في وعاء تقديم ، ثم اتركه ليبرد تمامًا ثم قدمه.

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