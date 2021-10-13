عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 3 طرق سريعة حضري المكرونة الفرن

صدى البلد

بطرق سهلة وسريعة يمكنك تحضير المكرونة بالشاميل لأمهر الشيفات إليك المقادير والخطوات أختارى الطريقة التى تناسبك  

مكرونة بالبشاميل والخضار 

 

مقادير مكرونة بالبشاميل


بصل 

ثوم 

مكرونة 

لبن 

كريمة 

ملح 

فلفل اسود 

فلفل ألوان 

دقيق 

زبدة 

كوسة 

باذنجان 

بطاطس 

مكعب مرقة 

زيت زيتون 


طريقة عمل مكرونة بالبشاميل

 


1- افرمي البصل مع ثوم و يشوح مع زيت زيتون و مكعب مرقة ويضاف الى الخضار الكزبره و الكريمه او اللبن وباذنجان و تترك حتى تتجانس المكونات تماماً.

2- يشوح الدقيق مع الزبده و مكعب المرق والملح وفلفل فى وعاء ساخن ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا و يقلب حتى تحصلى على قوام البشاميل المطلوب ثم يضاف اليه الكريمة

3- ترفع المكرونة المسلوقة مع الخضار فى بايركس الفرن مع صوص البشاميل ويدخل الفرن حتى يحمر الوجه و تقدم مكرونة بالبشاميل بمذاق مميز كالمطاعم.


مكرون بالجبن البارمزيان 

 

المقادير 

 

كيس من المكرونة المجففة غير المطبوخة

نصف كيلو لحم مفروم1 

علبة طماطم مقطعة مع العصير

2 كوب جبن موزاريلا مبشور

 1/2 ملعقة صغيرة من الثوم

 1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل اسود

2 كوب حليب كامل الدسم

 1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

 

طريقة تحضير المكرونة 

 

1-بدون سلق يسخن الفرن وتدهن الصينية بزيت الزيتون.

2-في الطاجن نضيف المكرونة واللحم المفروم والطماطم المقطعة مع العصير وكوب من جبنة الموزاريلا ومسحوق الثوم والملح والفلفل الأسود ويقلب، وصب الحليب فوقها وتأكد من غمر كل المكرونة وقوم بتغطيتها بطبقتين من رقائق الألومنيوم وتأكد من إحكام إغلاقها جيدًا ثم  ضعيها في الفرن حتى تنضج المعكرونة لمدة 50-60 دقيقة. 

3-أخرجيها من الفرن ورشيها بالموتزاريلا المتبقية وجبنة البارميزان، يُعاد إلى الفرن مكشوفًا حتى تذوب الجبن ، 5 دقائق.

4-اتركي المكرونة تستريح لمدة 15 دقيقة دون تغطيتها قبل التقديم. 


مكرونة بالبشاميل بالفراخ

 

المكونات 

 

تتبيلة الفراخ

 نصف بصلة مقطعة(توضع في الزيت تأخذ لون ثم توضع الفراخ)

ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة توم

 ٣ ملاعق شوربة حسب الرغبة

•ملعقة صغيرة ملح

نص ملعقة فلفل

مربع مرقة

عصير طماطم (حسب الرغبة)
طريقة عمل البشاميل

نصف كوب من الزيت

٢ ملاعق شوربة•مربع مرقة

 ثلاث و نصف أكواب من الحليب

 نصف كوب كريمة طهي•كوب كامل من الدقيق

ربع كوب خلطة بشاميل

 ملعقة ملح

ربع ملعقة فلفل


طريقة تحضير المكرونة 

 

1-يوضع الزيت في البداية ثم كوب الدقيق و نصف كوب من خلطة البشاميل و مع التقليب حتي يأخذوا لون و يصبح سميكًا ، ثم يوضع اول كوب من الحليب مع التقليب حتي يصبح سميكًا ثم يتبعه كوبان ونصف من الحليب و نصف كوب من كريمة الطهي ثم توضع المرقة و ملعقة الملح و ربع ملعقة الفلفل وملعقتان من الشوربة
 

2-يتم وضع المكرونة المسلوقة مع خلطة الفراخ و تقليبلهم و اضافة القليل من الجبنة الموزاريلا و القليل من البشاميل مع التقليبثم 

3-نبدأ بفرش الصنية بالقليل من البشاميل ووضع طبقة من المكرونة و ثم بقية خلطة الفراخ و طبقة اخري من المكرونة و نغطيها بالبشاميل و الجبنة المزاريلا و ٢ بيضة ثم تدخل الفرن حتي تأخذ لون.

مكرونة مقادير مكرونة بالبشاميل طريقة عمل مكرونة بالبشاميل مكرون بالجبن البارمزيان طريقة تحضير المكرونة

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تفتح حدودها البرية أمام الحاصلين على لقاح كورونا

فيه قبلات.. تعليق مثير من عايدة رياض على فيلم الكيت كات

وقت صلاة الفجر وفضل أدائها .. فيها تجتمع ملائكة الليل والنهار

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

أفضل صيغ الاستغفار لطلب الرزق .. رددها وترقب المعجزات

وزيرا ثقافة مصر والأردن يشهدان الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية.. عبدالدايم: مشاركة السيمفوني نواة لتعزيز التعاون مع الأشقاء في مختلف مجالات الإبداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ادي العيش لخبازه.. فرج عامر يشكر محمد صلاح للتعاقد مع كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ