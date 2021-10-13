بـ 3 طرق سريعة حضري المكرونة الفرن

بطرق سهلة وسريعة يمكنك تحضير المكرونة بالشاميل لأمهر الشيفات إليك المقادير والخطوات أختارى الطريقة التى تناسبك

مكرونة بالبشاميل والخضار

مقادير مكرونة بالبشاميل



بصل

ثوم

مكرونة

لبن

كريمة

ملح

فلفل اسود

فلفل ألوان

دقيق

زبدة

كوسة

باذنجان

بطاطس

مكعب مرقة

زيت زيتون



طريقة عمل مكرونة بالبشاميل



1- افرمي البصل مع ثوم و يشوح مع زيت زيتون و مكعب مرقة ويضاف الى الخضار الكزبره و الكريمه او اللبن وباذنجان و تترك حتى تتجانس المكونات تماماً.

2- يشوح الدقيق مع الزبده و مكعب المرق والملح وفلفل فى وعاء ساخن ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا و يقلب حتى تحصلى على قوام البشاميل المطلوب ثم يضاف اليه الكريمة

3- ترفع المكرونة المسلوقة مع الخضار فى بايركس الفرن مع صوص البشاميل ويدخل الفرن حتى يحمر الوجه و تقدم مكرونة بالبشاميل بمذاق مميز كالمطاعم.



مكرون بالجبن البارمزيان

المقادير

كيس من المكرونة المجففة غير المطبوخة

نصف كيلو لحم مفروم1

علبة طماطم مقطعة مع العصير

2 كوب جبن موزاريلا مبشور

1/2 ملعقة صغيرة من الثوم

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل اسود

2 كوب حليب كامل الدسم

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

طريقة تحضير المكرونة

1-بدون سلق يسخن الفرن وتدهن الصينية بزيت الزيتون.

2-في الطاجن نضيف المكرونة واللحم المفروم والطماطم المقطعة مع العصير وكوب من جبنة الموزاريلا ومسحوق الثوم والملح والفلفل الأسود ويقلب، وصب الحليب فوقها وتأكد من غمر كل المكرونة وقوم بتغطيتها بطبقتين من رقائق الألومنيوم وتأكد من إحكام إغلاقها جيدًا ثم ضعيها في الفرن حتى تنضج المعكرونة لمدة 50-60 دقيقة.

3-أخرجيها من الفرن ورشيها بالموتزاريلا المتبقية وجبنة البارميزان، يُعاد إلى الفرن مكشوفًا حتى تذوب الجبن ، 5 دقائق.

4-اتركي المكرونة تستريح لمدة 15 دقيقة دون تغطيتها قبل التقديم.



مكرونة بالبشاميل بالفراخ

المكونات

تتبيلة الفراخ

نصف بصلة مقطعة(توضع في الزيت تأخذ لون ثم توضع الفراخ)

ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة توم

٣ ملاعق شوربة حسب الرغبة

•ملعقة صغيرة ملح

نص ملعقة فلفل

مربع مرقة

عصير طماطم (حسب الرغبة)

طريقة عمل البشاميل

نصف كوب من الزيت

٢ ملاعق شوربة•مربع مرقة

ثلاث و نصف أكواب من الحليب

نصف كوب كريمة طهي•كوب كامل من الدقيق

ربع كوب خلطة بشاميل

ملعقة ملح

ربع ملعقة فلفل



طريقة تحضير المكرونة

1-يوضع الزيت في البداية ثم كوب الدقيق و نصف كوب من خلطة البشاميل و مع التقليب حتي يأخذوا لون و يصبح سميكًا ، ثم يوضع اول كوب من الحليب مع التقليب حتي يصبح سميكًا ثم يتبعه كوبان ونصف من الحليب و نصف كوب من كريمة الطهي ثم توضع المرقة و ملعقة الملح و ربع ملعقة الفلفل وملعقتان من الشوربة



2-يتم وضع المكرونة المسلوقة مع خلطة الفراخ و تقليبلهم و اضافة القليل من الجبنة الموزاريلا و القليل من البشاميل مع التقليبثم

3-نبدأ بفرش الصنية بالقليل من البشاميل ووضع طبقة من المكرونة و ثم بقية خلطة الفراخ و طبقة اخري من المكرونة و نغطيها بالبشاميل و الجبنة المزاريلا و ٢ بيضة ثم تدخل الفرن حتي تأخذ لون.