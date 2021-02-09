طريقة عمل مكرونة وايت صوص

المكرونة وايت صوص، يفضل تناولها أغلب أفراد الأسرة فهي سريعة وسهلة التحضير، لذلك تقدم الشيف، زينب مصطفى طريقة مبتكرة لعمل مكرونة الوايت صوص.

مقادير مكرونة وايت صوص

مكرونة شرائط مسلوقة

لخليط الكريمة

1 لتر كريمة طبخ

نصف كيلو صدور دجاج أصابع

بصلة مفرومة

3 فص ثوم مفروم

بودرة ثوم

كزبرة جافة ناعمة

ملح فلفل أبيض أو أسود

زنجبيل بودرة

كمون

زيت نباتي

10 حبة مشروم شرائح

4 ملعقة كبيرة نشا

جبنة شيدر مبشورة

بقدونس للتزيين

طريقة تحضير مكرونة وايت صوص

* يشوح البصل فى زيت ثم يضاف الدجاج والثوم ويتبل بملح وفلفل وزنجبيل وبودرة ثوم وكزبرة ناشفة

* ثم يضاف المشروم ورشة ملح ويشوح

* ثم تضاف الكريمة والجبن

* ثم تذوب النشا فى الماء ويضاف للصوص

* ثم تضاف المكرونة للصوص وتقلب وتزين بالبقدونس

زينب