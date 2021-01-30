طريقة عمل شوربة الكرنب بـ 4 وصفات مختلفة

تعد الشوربة من اكثر الأكلات المناسبة للطقس البارد لذا نقدم لكم طريقة عمل شوربة كرنب بـ 4 وصفات مختلفة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل شوربة كرنب

مقادير شوربة كرنب

كرنب

كرفس

بصل أخضر

ثوم

فلفل حار

فلفل ألوان

جزر

صلصة طماطم

مرقة

ملح – فلفل





طريقة عمل شوربة كرنب

* في حلة على النار، ضعي البصل الأخضر المقطع مع الجزر والكرفس و قطعي الكرنب شرائح رفيعه ثم اضيفيه إلى الخليط

* اضيفي المرقة والملح والفلفل و اتركيها لتغلي ثم اضيفي الصلصة والفلفل الحار و ارفعيها عن النار بعد أن تنضج الخضروات وقدميها ساخنة





طريقة عمل شوربة الكرنب مع الكزبرة والشبت

مقادير شوربة الكرنب مع الكزبرة والشبت

كرنب

بطاطس

مرقة

كزبرة خضراء

شبت

كمون

بهارات

لحم مفروم

بصل

ثوم

ملح – فلفل

زيت

طريقة تحضير شوربة الكرنب مع الكزبرة والشبت

* قطعي البصل قطع صغيرة نسبيا ومعها فصوص الثوم ومكعبات المرقة ضعيهم في حلة بها قليل من الزيت





* ابشري البطاطس وقطعي الكرنب ثم اضيفيه الى الحلة مع الكمون والبهارات





* شكلي اللحم المفروم على هيئة كرات صغيرة جدا واضيفيها الى الشوربة و اتركيها حتى تنضج ثم قدميها





طريقة عمل شوربة الكرنب

مقادير شوربة كرنب

كرنب

بصل أخضر

فلفل أخضر

كرفس

صلصة طماطم

مرقة

فلفل حار

ملح فلفل أسود ثوم بصل

طريقة تحضير شوربة كرنب

* افرمي البصل والثوم والبصل الأخضر الفلفل الأخضر والكرفس والفلفل الحار، ضعي الخليط المفروم في حلة بها ماء على النار





* افرمي الكرنب الأبيض وضعيه في الحلة ثم ضيفي ملح وفلفل ، اتركي الشوربة تغلي حتى تذبل جميع الخضروات ثم قدميها.





طريقة عمل شوربة الكونب بالكرفس والبصل الاخضر

مقادير شوربة كرنب

كرنب

كرفس

بصل

ثوم فلفل حار

جزر

صلصة طماطم

مرقة

زيت ملح

فلفل أسود

بصل أخضر للتزين

طريقة تحضير شوربة كرنب

* يفرم البصل والثوم ويضاف في حلة على النار مع الزيت ويضاف الجزر والكرفس المفروم، و يقطع الكرنب شرائح ثم يضاف إلى الخليط مع المرقة والملح والفلفل





* تترك لتغلي ثم تضاف الصلصة والفلفل الحار وترفع عن النار بعد أن تنضج الخضروات، تقدم ساخنة مزينة بالبصل الاخضر.



