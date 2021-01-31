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مرأة

أساسية فى الشتاء.. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار

الأحد 31/يناير/2021 - 02:39 م
أساسية فى الشتاء
أساسية فى الشتاء .. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار
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اسماء محمد
ينصح الأطباء دائما بتناول شوربة الخضار لأنها من أكثر الأطعمة الصحية التى تساعد فى تحسين كفاءة الجهاز الهضمى وتقوية المناعة ولا ترهق الكبد والكلى وهي ليست غذاء المرضى فقط بل للأصحاء أيضا.

ونقدم لكم طريقة عمل شوربة الخضار بـ 4 وصفات جديدة ومتنوعة وفقا لمجموعة من خبراء الطهى.

- شوربة أرز بالخضروات
الشيف شربيني 
مقادير شوربة أرز بالخضروات
أرز 
بسلة
 جزر 
كرفس
 كوسة 
صدور دجاج 
بهارات
بصل 
زعتر
ثوم 
مرقة 
ملح 
فلفل أسود 

طريقة تحضير شوربة أرز بالخضروات
* اسلقي صدور الدجاج في ماء مع كرفس وبصل وجزر وثوم مفرومين وملح وفلفل و ضيفي الكوسة والبسلة والبهارات والمرقة
* ضيفي الارز المغسول والمصفى وقطعي صدور الدجاج مكعبات وضيفيها و ضيفي الزعتر واتركي الخليط لينضج وقدمي الشوربة

شوربة لسان عصفور بالخضروات
نجلاء الشرشابى 
مقادير شوربة لسان عصفور بالخضروات
ربع كيلو لحمة  قطع
ربع كيلو لسان عصفور
بطاطس 
بصل
جزر 
بسلة 
زيت 
سمنة
مكعب مرقة خضروات
 ملح فلفل أسود 

طريقة تحضير شوربة لسان عصفور بالخضروات
* يشوح البصل في الزيت على النار ويمكن إضافة الملح والفلفل الأسود.

تضاف قطع اللحمة ويقلب الخليط يضاف الثوم والخضار ومكعب المرقة والماء 

* تشوح لسان العصفور في السمنة على النار ويضاف إلى خليط الشوربة وتقدم عند تمام النضج

شوربة الخضروات بالقمح
سالى فؤاد
مقادير شوربة الخضروات بالقمح
قمح 
لحم بتلو 
جزر بسلة 
فاصوليا خضراء 
زيت ذرة
بطاطا كوسة
 بصلة مبشورة 
فريك 
مرقة منزوعة الدسم 
رشة جوزة الطيب
 ملح فلفل 

طريقة تحضير شوربة الخضروات بالقمح
* شوحي اللحم في حلة ساخنة بها قليل من زيت ذرة ثم شوحي البصلة معها جيدا  ضيفي الجزر و البسلة و الفاصوليا و البطاطا.

*ضعى الكوسة و القمح و جوزة الطيب والمرقة وملح وفلفل و اتركي الشوربة على النار حتى تنضج جميع المكونات ثم تقدم ساخنة

طريقة شوربة الخضروات المشوية
الشيف شربيني
مقادير شوربة الخضروات المشوية
طماطم 
فلفل ألوان 
كرفس
كرات بصل
جزر 
زعتر
ملح 
فلفل أسود 
زيت زيتون 
مرقة 
بقدونس مفروم 

طريقة تحضير شوربة الخضروات المشوية
* تقطع الخضروات إلى شرائح ثم تتبل بالملح والفلفل والزيت و زعتر وتشوى على نار هادئة ويوضع قليل من الزيت في حلة على النار ويقطع البصل والجزر والكرفس والكرات و يقلبوا قليلا

* يضاف مكعب المرقة مع ملح وفلفل والخضروات المشوية و تضاف المرقة او الماء الساخن وتترك حتى تغلي ثم تقرم في الخلاط وتقدم مزينة بالبقدونس المفروم
أساسية فى الشتاء .. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار أساسية فى الشتاء .. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار
أساسية فى الشتاء .. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار أساسية فى الشتاء .. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار
أساسية فى الشتاء .. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار أساسية فى الشتاء .. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار
أساسية فى الشتاء .. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار أساسية فى الشتاء .. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار
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