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مرأة

طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل بالفراخ

الأحد 14/مارس/2021 - 10:39 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الشيف اسامة السيد؛ عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ؛طريقة تحضير مكرونه بالبشاميل بالفراخ.

مكرونة بالبشاميل بالفراخ
تتبيلة الفراخ
• نصف بصلة مقطعة(توضع في الزيت تأخذ لون ثم توضع الفراخ)
•ملعقة صغيرة بابريكا
•ربع ملعقة توم
• ٣ ملاعق شوربة حسب الرغبة
•ملعقة صغيرة ملح
• نص ملعقة فلفل
•مربع مرقة
•عصير طماطم (حسب الرغبة)

طريقة عمل البشاميل
•نصف كوب من الزيت
•٢ ملاعق شوربة
•مربع مرقة
• ثلاث و نصف أكواب من الحليب
• نصف كوب كريمة طهي
•كوب كامل من الدقيق
•ربع كوب خلطة بشاميل
• ملعقة ملح
•ربع ملعقة فلفل

يوضع الزيت في البداية ثم كوب الدقيق و نصف كوب من خلطة البشاميل و مع التقليب حتي يأخذوا لون و يصبح سميكًا ، ثم يوضع اول كوب من الحليب مع التقليب حتي يصبح سميكًا ثم يتبعه كوبان ونصف من الحليب
و نصف كوب من كريمة الطهي ثم توضع المرقة و ملعقة الملح و ربع ملعقة الفلفل وملعقتان من الشوربة

الخطوات الاخيرة
يتم وضع المكرونة المسلوقة مع خلطة الفراخ و تقليبلهم و اضافة القليل من الجبنة الموزاريلا و القليل من البشاميل مع التقليب
ثم نبدأ بفرش الصنية بالقليل من البشاميل ووضع طبقة من المكرونة و ثم بقية خلطة الفراخ و طبقة اخري من المكرونة و نغطيها بالبشاميل و الجبنة المزاريلا و ٢ بيضة ثم تدخل الفرن حتي تأخذ لون.
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