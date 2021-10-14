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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|هيئة السوق المالية تطلق الدفعة الثانية من الأجندة البحثية لعام 2021

هيئة السوق المالية
هيئة السوق المالية السعودية

أطلقت هيئة السوق المالية السعودية الأجندة البحثية لعام 2021م في دفعتها الثانية والتي تسعى من خلالها إلى تشجيع عمل الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمالية الرصينة، ومد جسور التواصل مع الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، بما ينعكس على تطوير السوق المالية وتنويع منتجاتها الاستثمارية.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تهدف الهيئة إلى الوصول لأكبر شريحة من الباحثين المتخصصين لتقديم مقترحاتهم وفرصة الحصول على الدعم المادي واللوجستي وتنفيذ تلك الأبحاث، بالإضافة إلى ربط الأكاديميين بقضايا السوق المالية ورفع مستوى الثقافة المالية لدى عموم المطلعين.

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 كما تستهدف الهيئة في الدفعة الثانية من الأجندة البحثية الموضوعات الآتية: الأصول الرقمية – Crypto Assets, والابتكار المالي والتقنية المالية Financial Innovation & Fintech، والاستدامة المالية Financial Sustainability .


وتحرص الهيئة على دعم الباحثين من خلال تقديم الدعم الفني وتوفير البيانات (حسبما ينطبق)، كذلك ترعى المشاريع البحثية وتعقد ورش العمل لمناقشة نتائج وتوصيات الدراسات والأبحاث مع المعنيين داخل الهيئة وخارجها للأجندة البحثية بشكل دوري، لتقديم مقترحاتهم في مجالات متعددة ذات صلة بأنشطة السوق المالية ووظائف الهيئة الرئيسية، داعيةً جميع الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية لتقديم المقترحات في المجالات البحثية المحددة من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة.

السوق المالية السعودية الدراسات الأبحاث الإقتصادية تطوير السوق المالية الأكاديميين

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