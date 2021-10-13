لص يجهض امرأة بـ عدة طعنات .. والسيدة : اترجيته |فيديو

قالت جهاد، السيدة التي فقدت جنينها بعد حرمان 6 سنوات، نتيجة تلقيها 9 طعنات من لص، إن اللص كان يرتدي قناع لإخفاء وجهه وقبعة، مؤكدا أنني سمعت صوته، ولو سمعته هعرفه.

وأضافت جهاد، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن اللص قالي وطي صوتك واقعدي نتفاهم وقولتله مفيش تفاهم وصوتي مكنش عالي واعصابي كانت مشدودة".

قام بسرقة شقتين من قبل

وتابعت جهاد، أنني لم أقم بالصراخ سوى أن ينقذني جيراني، معلقة “انا كنت بتكلم معاه وبترجاه وانا خايفة" لأنني علمت بعد ذلك أن ذلك اللص قد قام بسرقة شقتين من قبل.

وأشارت السيدة التي فقدت جنينها بعد حرمان 6 سنوات، نتيجة تلقيها 9 طعنات من لص إلى انه “احنا في حالنا دائما ونحب الضحك والتفاؤل وعمرى ما كان في تفكيرنا أنه يحصلنا كده”.