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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقليد السفير الياباني السابق بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

السفير أيمن كامل
السفير أيمن كامل سفير مصر في طوكيو

أقام السفير أيمن كامل سفير مصر في طوكيو، احتفالية بمقر السفارة المصرية لتقليد سفير اليابان السابق بالقاهرة "تاكيهيرو كاجاوا" وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وذلك بناءً على قرار رئيس الجمهورية بمنح الوسام للسفير الياباني السابق، وذلك تقديراً لما قام به من جهود خلال فترة عمله سفيراً لبلاده في مصر، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تعزيز أواصر التعاون وتوطيد علاقات الصداقة بين الدولتين في العديد من المجالات. 
 

وذكرت الخارجية اليوم الأربعاء أن السفير المصري أشار، خلال كلمته أثناء تقليد الوسام، إلى عمق العلاقات بين البلدين وتجذرها على نحو يُمثل أرضية صلبة للبناء عليها والارتقاء بها إلى آفاق غير مسبوقة بما يُضيف أبعاداً جديدة تتّسق مع الروابط العميقة التي تجمع مصر واليابان، وأوضح أن التقدير الرسمي المصري للسفير الياباني السابق جاء تكريمًا لما قام به من مجهودات حثيثة خلال فترة خدمته بالقاهرة. 
 

من جانبه، أعرب السفير "كاجاوا" عن امتنانه وتقديره العميق لقرار الرئيس بمنحه الوسام، وأشار إلى أنه لمس بنفسه الانعكاسات الإيجابية الكبيرة المترتبة على حجم الإنجازات التي تحققت على صعيد العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات القليلة الماضية، وبما يصب في مصلحة البلدين وينعكس إيجابًا على علاقاتهما الثنائية، مُدللاً على ذلك بتجربة المدارس اليابانية في مصر، إلى جانب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اللتين تمثلان تجربة فريدة في مجالات التعاون المصري الياباني بالعديد من القطاعات.

السفير أيمن كامل سفير مصر في طوكيو السفير أيمن كامل سفير مصر في طوكيو سفير اليابان تاكيهيرو كاجاوا

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