تجديد حبس عاطل هتك عرض معاق ذهنيا في الدقهلية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بهتك عرض معاق ذهنيا في قرية ميت جراح التابعة لمركز المنصورة، داخل الغرفة التي يقيم بها في القرية، بعد أن استدرج المجني عليه من أحد شوارع القرية ودخل به إلى غرفته، وهتك عرضه، ما تسبب في إصابته بنزيف.



وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ إلي العميد طارق عبدالهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، من أسرة "محمد ر. ع."، 31 عاما، معاق ذهنيا، تتهم "رمضان أ. س."، 37 عاما، عاطل، بهتك عرض الشاب في غرفة خاصة به في قرية ميت جراح دائرة المركز.



وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث، من ضبط المتهم الذي أنكر الاتهام الموجه إليه، وبعرضه على المجني عليه تعرف عليه.



وقال "محمد ع."، نجل عم المجني عليه، في تحقيقات النيابة التي أجراها المستشار محمود طارق، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، إن المجني عليه معاق ذهنيا، ويقيم معنا في نفس البيت بعد وفاة والديه، وهو معروف في القرية كلها كونه مصابا بإعاقة ذهنية، ودخل علينا البيت يوم الحادث يبكي وبنطاله عليه آثار دماء، واكتشفنا أن ملابسه الداخلية غير موجودة، وكان منهارا، أردنا تهدئته، حاولنا أن نفهم ما حدث فأخذنا إلي بيت المتهم، وأشار لنا إلى الغرفة التي يقيم بها المتهم، وأنه ضربه وهتك عرضه بها.



وأكد أن المجني عليه ظل ينزف لمدة 24 ساعة، بعد الاعتداء عليه، ومن بعدها ونفسيته مدمرة والآن يرفض الخروج من البيت وهو إما نائم أو جالس في صالة المنزل.



وقال عبد الله خلف، محامي أسرة المجني عليه، إن النيابة العامة أجرت معاينة لغرفة المتهم، وعثروا بها على فوطة وتي شيرت بهما آثار دماء، وتم عرض المجني عليه على الطب الشرعي، وأخذوا عينة دماء منه لمطابقة الدماء الموجودة على الفوطة والتي شيرت.



وأضاف خلف أن كاميرات المراقبة كشفت أن المتهم استدرجه من الشارع الرئيسي في القرية، وأخذه حتى الغرفة التي يقيم بها.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 11265 لسنة 2021 إداري مركز المنصورة.