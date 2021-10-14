اتحاد منتجي الدواجن للمواطنين: كرتونة البيض اللي بـ24 جنيه مش هترجع تاني



كشف محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، قائلا: أسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن ارتفعت خلال الفترة الحالية بشكل كبير بنسبة تصل إلى 85%، بالإضافة إلى زيادة قيمة النقل عالميا، مما أدى إلى زيادة الأسعار.

وأضاف "محمود العناني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن سعر البيض والدواجن مناسب وعادل للمواطن، متابعا: "لما تعلي سعر كرتونة البيض من 46 جنيه لـ 60 جنيه يبقى لازم نتحاسب ونحاسب المتسبب".



وأكمل: "كرتونة البيض اللي بـ 24 جنيه مش هترجع تاني"، متابعا: تحديد الأسعار يتم بعد تحديد التكلفة الإنتاجية.

وشدد على دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار عند بائعي الجملة التجزئية حتى لا يكون هناك استغلال للمواطن كما نرى حالياً. أسعار الدواجن وبيض المائدة

