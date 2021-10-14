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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع دخول المدارس.. حيل لـ رفع مناعة طفلك

صدى البلد

مع عودة المدارس مرة أخرى يجب الاهتمام برفع مناعة طفلك ونظامه الغذائى اليومى إليك حيل لرفع مناعة الطفل وقواعد صحية يجب الإنتباه إليها للحفاظ على صحة ومناعة الطفل إليك أبرزها وفقا لموقع timesofindia.

الكاجو

حفنة من الكاجو بين الوجبة تزودهم بالمغذيات الدقيقة التي يحتاجونها لإبقائهم نشيطين و سوف يساعد في تقليل الأوجاع والألم.

الأرز

الأرز سهل الهضم واللذيذ هو غذاء مهم لإضافته إلى نظام الطفل الغذائي. الأرز غني بالعديد من العناصر الغذائية ، ولكن أهمها نوع خاص من الأحماض الأمينية الموجودة فيه. يعتبر الأرز والسمن أفضل خيار عشاء للأطفال.

المخلل أو صلصة

قدمي للأطفال بعض المخللات المنزلية أو الصلصة أو المربى يوميًا. ستساعد هذه الأطباق الجانبية على نمو بكتيريا الأمعاء ، وتعزز مناعتها وتساعدهم على البقاء سعداء.

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نصائح أخرى يجب اتباعها

بصرف النظر عن الأكل الصحي ، هناك بعض الأشياء الأخرى التي تؤثر على المناعة ويعد  النظام الغذائي هو مجرد عامل واحد ، له بالفعل تأثير قوي على صحتك المناعية ، ولكن هناك بعض الأنشطة اليومية الأخرى التي نقوم بها بوعي ودون وعي والتي قد تضر بصحتنا.

1-جدول النوم

غالبًا ما يقلل الناس من أهمية الحفاظ على جدول للنوم. لكن النوم يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على مناعتنا وصحتنا. يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ويساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

2-تجنب الأطعمة السريعة

تجنب جميع أنواع الأطعمة المصنعة أو السريعة. هذه الأطعمة مليئة بالدهون المتحولة وتحتوي على الحد الأدنى من العناصر الغذائية. غالبًا ما تساهم في زيادة الوزن ولا تغذي الجسم. حتى الأطعمة المعلبة التي تم تصنيفها على أنها صحية ليست صحية.

3-النشاط البدني

الحفاظ على النشاط البدني هو عادة مهمة أخرى في نمط الحياة تساعدك على الحفاظ على لياقتك ونشاطك. ممارسة الرياضة أو حتى التوسط يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

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