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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين رضا تستعد لمهرجان الجونة علي طريقتها الخاصة | صور

شيرين رضا
شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت شيرين رضا وهي تستعد لمهرجان الجونة معلقة: "بستعد لمهرجان الجونة".

 

يذكر ان تصدرت الفنانة شيرين رضا؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد نجاحها في مسلسل ٦٠ دقيقة.

وأثارت الفنانة  شيرين رضا  الجدل خلال الفترة الماضية بعد انتشار صورها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة  ومميزة تخطف الأنظار بجمالها .

وتتميز شيرين رضا  ؛ بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التي تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وتتميز  الفنانة شيرين رضا ؛بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.
 

و تعتمد على الملابس الأنيقة  من الفساتين المكشوفة  وملابس تكشف عن أناقتها  وانقاص وزنها و قوامها المثالى من خلال إطلالتها التى تظهر بها فى  الحفلات .

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