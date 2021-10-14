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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. حكاية عجوز هزمت سرطان الثدي.. استخراج 6 كيلو شعر من بطن فتاة.. وبدلة للمصيف في الشتاء تثير السخرية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

الأردن.. استخراج 6 كيلو شعر من بطن فتاة مصابة بهذا المرض

 

نجح فريق طبي من أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة الأردنية، عمان، من استخراج كتلة من الشعر وزنها 6 كيلو جرامات من بطن فتاة عشرينية في عملية نادرة.


بسبب ابنته.. مواطن صيني يتوسل للشرطة من أجل احتجازه


بسبب معاناة ابنته مع مادة الرياضيات وخطاءها في مسألة حسابية أقدم مواطن صيني على تصرف غير متوقع جعل الجميع في ذهول وحيرة.


تركيا تسعى لدخول جينيس بفنجان شاي.. اعرف السبب


قدمت حكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان، طلبا إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أجل تسجيل أكبر فنجان شاي في العالم.  


سيدة تصدر 600 شهادة إعفاء من لقاح كورونا.. ما القصة؟


كتبت سيدة 600 شهادة إعفاء وهمية من التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد بعد أن تنكرت في زي طبيبة، لكنها في الحقيقة لا تحمل شهادة دكتوراه طبية وغير مسجلة كممارس صحي داخل أستراليا.


بالإرادة.. عجوز تهزم سرطان الثدي.. وكلمة السر في حفيدها


تمكنت جدة من حضور حفل زفاف حفيدها والرقص والغناء فيه رغم أنها كانت تعاني منذ فترة قصيرة من سرطان الثدي، مرجحة أن شفاءها منه يعود إلى عزمها على حضور حفل زفاف حفيدها.

 

إعلان عن بدلة للمصيف في الشتاء يثير سخرية مواقع التواصل


أثار إعلان أحد مواقع التسويق عن بدلة عازلة ضد الماء ومصممة لمن يريدون الذهاب للمصيف في فصل الشتاء سخرية من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرة المنوعات.. الملكة إليزابيث تمشي على عصا للمرة الأولى.. وسمكة تكسر سقف منزل في لبنان

نشرة المنوعات..دولة مهددة بالاختفاء من على وجه الأرض.. سبب تكرار أعطال فيسبوك وانستجرام.. .وسيارة تعمل بالنبيذ والجبن بدلا من البنزين

 

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