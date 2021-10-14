نشرة المنوعات.. حكاية عجوز هزمت سرطان الثدي.. استخراج 6 كيلو شعر من بطن فتاة.. وبدلة للمصيف في الشتاء تثير السخرية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

نجح فريق طبي من أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة الأردنية، عمان، من استخراج كتلة من الشعر وزنها 6 كيلو جرامات من بطن فتاة عشرينية في عملية نادرة.



بسبب معاناة ابنته مع مادة الرياضيات وخطاءها في مسألة حسابية أقدم مواطن صيني على تصرف غير متوقع جعل الجميع في ذهول وحيرة.



قدمت حكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان، طلبا إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أجل تسجيل أكبر فنجان شاي في العالم.



كتبت سيدة 600 شهادة إعفاء وهمية من التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد بعد أن تنكرت في زي طبيبة، لكنها في الحقيقة لا تحمل شهادة دكتوراه طبية وغير مسجلة كممارس صحي داخل أستراليا.



تمكنت جدة من حضور حفل زفاف حفيدها والرقص والغناء فيه رغم أنها كانت تعاني منذ فترة قصيرة من سرطان الثدي، مرجحة أن شفاءها منه يعود إلى عزمها على حضور حفل زفاف حفيدها.



أثار إعلان أحد مواقع التسويق عن بدلة عازلة ضد الماء ومصممة لمن يريدون الذهاب للمصيف في فصل الشتاء سخرية من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.