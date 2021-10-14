الأردن.. استخراج 6 كيلو شعر من بطن فتاة مصابة بهذا المرض

نجح فريق طبي من أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة الأردنية، عمان، من استخراج كتلة من الشعر وزنها 6 كيلو جرامات من بطن فتاة عشرينية في عملية نادرة.



وقال مدير عام مستشفى البشير، الدكتور علي العبداللات، إن الطواقم الطبية في قسم الجراحة العامة تعاملت مع حالة مرضية نادرة تسمى «البازَهْر الشَعْري» لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وهي حالة مرضية نادرة جداً تعرف بـ «هوس أكل الشعر».



وأوضح العبداللات أن الفتاة راجعت قسم الطوارئ في المستشفى، وكانت تعاني من ألم وإمساك شديدين منذ 5 أيام، وصعوبة في البلع، وهبوط في الوزن بما يقرب من 30 كيلوجرامًا خلال السنة الماضية.

مضاعفات خطيرة أوقفتها العملية الجراحية

وأضاف مدير عام مستشفى البشير تعرضت الفتاة إلى حالة من التوتر النفسي الشديد، نتج عنه أكل كميات كبيرة من الشعر، وبعد صور الأشعة تبين وجود كتلة كبيرة من الشعر في الجهاز الهضمي والمعدة، أدت إلى إغلاق كلي للمجرى الهضمي.

ونوّه أنه استدعى هذا التدهور في صحة الفتاة تدخلا جراحيا فوريا، إذ أجريت عملية جراحية للفتاة تحت إشراف مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين في جراحة الباطنية داخل مستشفى البشير، وتكللت العملية بالنجاج.

