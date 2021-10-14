عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب ابنته.. مواطن صيني يتوسل للشرطة من أجل احتجازه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بسبب معاناة ابنته مع مادة الرياضيات وخطاءها في مسألة حسابية أقدم مواطن صيني على تصرف غير متوقع جعل الجميع في ذهول وحيرة. 

استلقى المواطن الصيني على الطريق وبدأ في التوسل للشرطة لاحتجازه بسبب مشاكل ابنته في مادة الرياضيات، حيبما ذكرته  صحيفة «بينج باي» الصينية المحلية. 

وأوضحت الصحيفة الصينية أن رجلا من مدينة كونشان بمقاطعة جيانجسو ركض في منتصف الطريق واستلقى على ظهره.

وأضافت أنه عندما وصل ضباط الشرطة إلى مكان الحادث وجدوا الرجل وهو يجهش بالبكاء، مردداً: «ابنتي تؤكد أن (700-800=900».

وأشار إلى أن الرجل بدأ أن يتوسل إلى رجال الشرطة لاحتجازه، لكن تمكن ضباط الشرطة من إقناع الرجل بالعودة إلى المنزل.

وانقسم رواد الإنترنت الصينيون بشأن ما حدث، حيث وجد البعض سلوك الأب مسليا وتعاطفوا مع مشكلته، فيما اعتبره آخرون أفعاله مخزية ومخالفة للنظام العام.

تعدى عليها بـ شومة.. مصير أب عذب ابنته حتى الموت

بعد وفاة 4 من أبنائه بمرض نادر.. أب يستغيث بصدى البلد لعلاج طفله

 

مادة الرياضيات مواطن صيني ذهول وحيرة التوسل للشرطة بينج باي معاناة الشرطة الرياضيات المواطن الطريق علاج طفل

ترشيحاتنا

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتين لإنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات نهاية الاسبوع

مصير صاحب شائعة وضع صورة محمد رمضان على المناهج |تفاصيل

بسبب ابنته.. مواطن صيني يتوسل للشرطة من أجل احتجازه

حل البرلمان الياباني تمهيدا لإجراء انتخابات عامة

ذكرى معركة المنصورة الأطول بالتاريخ|القوات الجوية أذلت إسرائيل وأسقطت 17 طائرة فانتوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

نيوم السعودية مدينة الأحلام.. كائنات نادرة عملاقة وجزر جديدة

مفاجأة |إلغاء فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ