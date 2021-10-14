بسبب ابنته.. مواطن صيني يتوسل للشرطة من أجل احتجازه

بسبب معاناة ابنته مع مادة الرياضيات وخطاءها في مسألة حسابية أقدم مواطن صيني على تصرف غير متوقع جعل الجميع في ذهول وحيرة.

استلقى المواطن الصيني على الطريق وبدأ في التوسل للشرطة لاحتجازه بسبب مشاكل ابنته في مادة الرياضيات، حيبما ذكرته صحيفة «بينج باي» الصينية المحلية.

وأوضحت الصحيفة الصينية أن رجلا من مدينة كونشان بمقاطعة جيانجسو ركض في منتصف الطريق واستلقى على ظهره.

وأضافت أنه عندما وصل ضباط الشرطة إلى مكان الحادث وجدوا الرجل وهو يجهش بالبكاء، مردداً: «ابنتي تؤكد أن (700-800=900».

وأشار إلى أن الرجل بدأ أن يتوسل إلى رجال الشرطة لاحتجازه، لكن تمكن ضباط الشرطة من إقناع الرجل بالعودة إلى المنزل.

وانقسم رواد الإنترنت الصينيون بشأن ما حدث، حيث وجد البعض سلوك الأب مسليا وتعاطفوا مع مشكلته، فيما اعتبره آخرون أفعاله مخزية ومخالفة للنظام العام.