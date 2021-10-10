بعد وفاة 4 من أبنائه بمرض نادر.. أب يستغيث بصدى البلد لعلاج طفله

أرسل القارئ خالد الشريف استغاثة إلى صدى البلد لعلاج ابنه المريض بمرض نادر بعد وفاة 4 أبناء له بنفس المرض.

وقال شريف في استغاثته، 20 عاما ما بين بكاء وحزن وألم، 20 عاما وأنا وأسرتى لم نزق فيها طعم الراحة ولا العيشة الكريمة، وأنفقت خلالها كل ما أملك وأصبح القاصي والداني يعرف قصتى وقصة الأربعة الذين توفوا الواحد تلو الآخر من أبنائي، والجميع يعلم بمرض أيمن الطفل الخامس والذي قاسي الأمرين من وعمره 4 أشهر وحتى ١٣ عاما، ولا زال يقاسى وقد تنقلت به وبأخوته الذين توفوا كل مستشفيات مصر والذى لم تستجب حالة أيمن إلا لعقار واحد وهو غير مسجل بوزارة الصحة.

وتابع قائلا: ألا نستحق بعد 20 عاما من المعاناة أو أكثر نظرة ولو بالشفقة على حالنا من المسؤولين ويقومون بعلاج ابني الوحيد بعد وفاة جميع إخوته.

للتواصل مع مقدم الشكوى ٠١٢٠١١٩٦٣٠٢

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.