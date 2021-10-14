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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك بـ كينيا .. المندوه يؤازر الفريق قبل لقاء توسكر

مران الزمالك
مران الزمالك

حرص الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في كينيا على حضور مران اليوم الخميس الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد كاساراني، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة توسكر.

ويستعد الفريق لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بعثة الفريق الأبيض قد اكتملت فجر اليوم بوصول كل من الدكتور حسام المندوه وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وهم: محمد أبو جبل ومحمود  حمدي "الونش" وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو" بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

حسام المندوه الزمالك نادي الزمالك الزمالك ضد توسكر بعثة الزمالك

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