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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميرة سعيدة مفاجأة حفل افتتاح مهرجان الجونة

سميرة سعيد
سميرة سعيد

علم «صدى البلد»، من مصادر خاصة أن الفنانة سميرة سعيد ضمن ضيوف افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، وهذه هى المرة الاولى التي تتواجد فيها بالمهرجان.

 

وكان قد أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

 

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

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فيلم الافتتاح :

وكانت قد قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائى إلغاء فيلم افتتاح الدورة الخامسة، والتى تنطلق بعد ساعات قليلة.

 

وأوضح أمير رمسيس، المدير الفنى للمهرجان، أن سبب الإلغاء هو تقديم ظروف عرض أفضل للفيلم بعيدا عن الأجواء الاحتفالية التى يشهدها حفل افتتاح المهرجان.

 

وأكد أمير رمسيس استمرارية هذا القرار السنوات القادمة.

 

 

لجان التحكيم : 

 

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي، مجموعة من المخرجين المتميزين والبارزين وخبراء الصناعة ونقاد السينما الذين سيشكلون لجان التحكيم في المسابقات الرئيسية الثلاث، إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء في دورتها الأولى؛ إضافة إلى لجان تحكيم فيبريسي، ونيتباك.


وحول اختيار أعضاء لجان التحكيم للدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي: "إضافة إلى انتقاء مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية المبتكرة، فإن جانبًا من مهمة مهرجان الجونة السينمائي يتمثل في دعوة مجموعة متميزة للغاية من صناع السينما والنقاد السينمائيين والمتخصصين في الصناعة لتشكيل لجان التحكيم؛ نتمنى لأعضاء لجان التحكيم كل التوفيق في رحلتهم الصعبة لاختيار الفائزين بجوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي".

 

وتضم لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الممثلة المصرية منة شلبي، التي لعبت أدوارًا سينمائية هامة مع مخرجين متميزين وتعد أول ممثلة مصرية وعربية يتم ترشيحها لجائزة الإيمي الدولية لأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وسارة هوش، المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان جواناخواتو السينمائي الدولي في المكسيك، كما تضم المخرج والمنتج اللبناني جورج هاشم الذي تشمل أعماله الفيلم الشهير "رصاصة طايشة" (2010)، وفيلم "نار من نار" (2016).

 

فضلًا عن ذلك، يشارك في اللجنة المخرج الهندي كبير خان، المعروف بأعمال مثل "كابول إكسبرس" و"نيويورك" و"إيك ثا تايجر" و"سنوات طالبان وما بعدها".

 

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج روب ألين، الرئيس التنفيذي لشركة مارجيت هاوس فيلمز، ومنتج فيلم نتفليكس "أنا لم أعد هنا".

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