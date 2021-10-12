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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بروج أحمر .. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

سميرة سعيد
سميرة سعيد

نشرت الفنانة سميرة سعيد صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وظهرت سميرة سعيد في الصور مرتدية بلوزة اوف شولدر باللون الأسود، مع روج أحمر جرئ، تاركة شعرها منسدل علي أكتافها.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ سميرة سعيد، كالاتي:“حبيبتي سمورة - مساء الجمال كله - جمالك بيزيد يوم عن يوم”.

وكانت قد تصدرت الديفا سميرة سعيد مؤشرات البحث على محرك جوجل بعدما حلت المطربة، ضيفة الموسم الجديد من برنامج لايف من الدوبلكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، عبر قناة ON E الفضائية. 

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وابرز ما كشفت عنه سميرة سعيد في الحلقة، هو حالتها العاطفية، قائلة "سينجل" غير مرتبطة حاليا ولديها ابن واحد يدعى “شادى”، بالإضافة لامتلاكها 5 كلاب حيث تعتبرهم حيواناتهم المفضلة بالاضافة لتربيتها عدد من القطط. 


وأشارت الفنانة سميرة سعيد إلى انها لم تتعذب مطلقا فى تربية ابنها بخلاف ما يرويه البعض عن مشقة تربية الآبناء. 


وعند سؤالها عن عدد عمليات التجميل التى أجرتها قائلة "يووه كتير أووووى". 


ولفتت إلى أن اسمها الحقيقى سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها التى لا تفضله على الاطلاق هو "سوسو"، وأعلى وزن وصلت إليه كان 55 كيلو ومقاس قدميها 37 وأعلى كعب قامت بارتدائه 25 سم. 


وردت الفنانة على سؤال كارو ابنه أبلة فاهيتا عن أكثر موقف محرج واجهته أثناء حفلاتها وردت قائلة "كان فى مهرجان بعلبك منذ ست سنوات حيث تفاجئت ب قطع سوستة الفستان أثناء احيائها للحفل معقبة "وانا  لسه بلبس فى الكواليس لقيت السوستة فرقعت". 


وقالت الفنانة سميرة سعيد خلال برنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائيةON E، انها قامت بتربية ابنها بطريقة جيدة معقبة "انا مربتوش ب الزنوبة والضرب والحاجات دى أنا لا عمر أبويا ولا أمى ضربونى". 

 

الفنانة سميرة سعيد سميرة سعيد الديفا سميرة سعيد الديفا أبلة فاهيتا

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