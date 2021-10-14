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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفشتي عريس الصالونات إزاي.. ردود كوميدية من البنات.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد المواقف الطريفة مع الفتيات في رفضهن لعرسان الصالونات، حيث يتميز دائما المصريون بخفة دمهم والمواقف الطريفة في المناسبات السعيدة.

 

فقالت "منة محمد" "أنا مجاليش صالونات بس أتجوزت حب عمري وقفشت فيه مسبتوهوش".

 

وأشارت "نوال غالي" إلي أنها تدلق القهوة أثناء تقديمها مما يجعل العريس يفر دون رجعة.

 

وأكدت "فادية خالد" أن والدها هو من يقوم بتطفيشه حباً فيها ورغبة في عدم زواجها.

 

ونوهت "نرمين علي" بأن العرسان لا تأتي لها خوفاً منها، حيث أنها ترفض العديد منهن.

 

واختتمت "بدرية محمود" بأنها تزوجت حب عمرها ولكنه طفش عنها بالانفصال. 

 

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