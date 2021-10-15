تامر أمين: منتخب ليبيا قدم مباراة قوية أمام مصر بعكس المقامة على أرضه

قال الإعلامي تامر أمين، إن منتخب مصر حقق 6 نقاط مهمة، من خلال الفوز على منتخب ليبيا، موضحًا أن منتخب ليبيا قدم مباراة فى مصر أفضل من المباراة التى تمت فى ليبيا.



وأضاف تامر أمين، خلال برنامج آخر النهار بفقرة " أوف سايد" مع الإعلامية ولاء هندي، المذاع على قناة النهار، أن منتخب ليبيا جعل المدير الفنى لمنتخب مصر يدفع بتغييرات دفاعية، ولكن فى ليبيا، فتحت ليبيا خطوطها و تعرضت لـ هزيمة بـ ثلاث أهداف.



قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك هجوم على أداء محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، وفريق ليفربول الإنجليزي، مع المنتخب، و بعض الجماهير تقول :" صلاح خايف على نفسه، ومش بيقوم بجهد مع المنتخب مثل اللى بيقوم به مع ليفربول الإنجليزي".

وأضاف تامر أمين، أن محمد صلاح يقوم بمجهود فى المنتخب أكثر بـ كثير من الذى يقدمه مع ليفربول، ولكن النتيجة فى ليفربول تكون أفضل من المنتخب، معلقًا :" فى مجهود مع المنتخب بشكل كبير بس دون تحقيق الأهداف".

ولفت إلى أنه ضد الهجوم على صلاح، وعلى الجميع الوقوف فى ظهره.

وكشف تامر أمين أن منتخب مصر مطالب بـ تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة المؤهلة لـ كأس العالم، موضحًا أن المنتخب يتبقى له مباريتين، ومطالب بـ تحقيق 6 نقاط، و المنتخب بعد الفوز سيقابل منتخب من 9 منتخبات، وبعد ذلك يكون الصعود.



وأكد أن المنتخب مطالب بأن يكون من فرق الـ 5 الأفضل، ليكون المباراة مع منتخب مناسب، ومن أجل تحقيق الفوز و الوصول لـ كاس العالم.



ولفت إلى أن منتخب مصر قادر على الوصول، لـ كأس العالم، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصل المنتخب لـ كأس العالم.



