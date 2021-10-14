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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تفاصيل مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل ، مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم السنوية للعام الدراسي 2021 / 2022، والتي تنظم برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

 

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مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

 

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، أن إدارة شئون القرآن الكريم بالمناطق، هي المعنية بتنظيم مسابقة شيخ الأزهرية السنوية لحفظ القرآن ، وإجراؤها في ضوء الضوابط الواردة من الإدارة العامة لشئون القرآن برئاسة قطاع المعاهد.

وأكد بأن مسابقة شيخ الأزهرية السنوية لحفظ القرآن يتم تنفيذها على مرحلتين وهما التصفية الأولية والتصفية النهائية ، حيث من المقرر انطلاق فعاليات المرحلة الأولى  في الفترة من 30  أكتوبر الجارى وحتى 26 نوفمبر المقبل في حين تعقد التصفية النهائية حسبما يُستجَد من تعليمات من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح ، أن التصفية الأولية لمسابقة شيخ الأزهرية السنوية لحفظ القرآن ، تعقد بمقر المناطق والإدارات التعليمية بواسطة لجان داخلية يتم تشكيلها من قبل المنطقة وفيها يَصعَدِ الحاصلون على درجات تتجاوز 80% للتصفية النهائية.

وتجرى التصفية النهائية تعقد بالمناطق وفيها يتم تشكيل اللجان المعنية باختبارات المتسابقين من قبل الإدارة العامة لشئون القرآن من مختلف المناطق وعقب إعلان نتائجها تُصرف جوائز المسابقة للطلاب الحاصلين على درجات عالية تتجاوز 90% فأكثر .

المشاركون في مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

 

وتستهدف ، مسابقة شيخ الأزهرية السنوية لحفظ القرآن أربع فئات هي :
( الفئة الأولى ) طلاب المعاهد الأزهرية المقيدون بمراحل التعليم المختلفة
( الفئة الثانية ) طلاب المكاتب الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف و يشترط فيهم الآتي :
♦ ألا تقل أعمارهم عن 15 عام في الأول من اكتوبر الجاري
♦ عدم قيدهم بذات المسابقة ضمن طلاب المعاهد الأزهرية
( الفئة الثالثة ) طلاب جامعة الأزهر عدا طلاب كلية علوم القرآن
( الفئة الرابعة ) من لم يسبق لهم الحصول على جائزة في ذات المسابقة وفي نفس المستوى المتقدم إليه.

 

مستويات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

 

وتجرى مسابقة شيخ الأزهرية السنوية لحفظ القرآن، على ثلاث مستويات" المستوى الأول في حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني في حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، والمستوى الثالث في حفظ عشرِ أجزاء من القرآن الكريم " بحيث يحق لطلاب المكاتب الأهلية الاشتراك في المسابقة في المستويات الثلاث.


أما طلاب المرحلة الإعدادية فيحق لهم الاشتراك في مسابقة شيخ الأزهرية السنوية لحفظ القرآن بالمستويين الأول والثاني فقط وطلاب المرحلة الثانوية والجامعية يحق لهم دخول المسابقة بالمستوى الأول فقط.

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن
مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن
مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن
مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن
مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن
مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن
مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن
مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن
مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن
مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن
مسابقة شيخ الأزهر للقرآن مستويات مسابقة شيخ الأزهر مسابقة شيخ الأزهر السنوية مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

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