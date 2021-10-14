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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول هدية شيخ الأزهر للأيتام وذوي الهمم في سيناء

وصول الشنط هدية شيخ
وصول الشنط هدية شيخ الأزهر الي سيناء

 وصل الي محافظة شمال سيناء  دفعة جديدة من “الشنط” المدرسية بمستلزماتها من الأدوات المكتبية، المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري ، هدية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للأيتام وذوي الهمم في المدارس العامة والأزهرية، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن هذه المبادرة تأتى في إطار برنامج "التعليم" لدعم ورعاية غير القادرين من الطلاب وذلك ضمن المبادرات والجهود العديدة التي يقوم بها بيت الزكاة والصدقات المصري ، إهداء من مشيخة الأزهر الشريف للطلاب الأيتام والغير قادرين بمحافظة شمال سيناء .

سبعة آلاف شنطة 

وتضم  تضم الهدايا :  سبعة آلاف شنطة، و  أربعة عشر ألف كشكول ٦٠ ورقة ،و سبعة آلاف كشكول ٨٠ورقة، و سبعة آلاف مقلمه ،و  أربعة عشر ألف قلم جاف، و ١ أربعة عشر ألف قلم رصاص، و  سبعة آلاف مسطرة، و استيكة  مدرسية .
وقد تابعت  حنان المداح مديرعام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، وصول الشنط المدرسية والأدوات المكتبية تمهيدا لتوزيعها علي الفئات المستهدفة من الطلبة الايتام وغير القادرين.
 
وستتم عملية  التوزيع على الطلاب المستهدفين بإشراف حنان المداح رئيسا للجنة، وفريق العمل معها من إدارة المشاركة المجتمعية بقيادة جمال الحجاوى مدير إدارة المشاركة المجتمعية و توجيه عام التربية الاجتماعية ،بقيادة ايمان الخليلى موجه عام التربية الاجتماعية.

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هدية - شيخ الأزهر أيتام الهمم سيناء

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