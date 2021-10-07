شوشة: خطة لإنشاء 120 بيتا بدويا في قرى شمال سيناء

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الدولة تولي مشروعات الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية اهتماما كبيرا؛ بهدف دعم الاستقرار والتوطين في مناطق شمال سيناء، حيث إنه من المقرر إنشاء 120 بيتا بدويا في قرى محافظة شمال سيناء، بتكلفة قدرها 59 مليون و400 ألف جنيه.



وأضاف “شوشة”، أنه تم إنشاء 40 منزلا بدويا، منها 25 منزلا بمدينة الحسنة، و15 منزلا في تجمع الاصابعة بقرية القصيمة مركز الحسنة بوسط سيناء، بتكلفة اجمالية تبلغ 22.6 مليون جنيه.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن كل منزل يتكون من غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام وحوش بمساحة 120 متر"80 متر للمنزل-40 متر للحوش" كامل المرافق ، ومن المقرر افتتاحها خلال احتفال المحافظة بانتصارات اكتوبر المجيدة 73.

إنشاء 25 منزلا

ولفت إلى أنه يجري الانتهاء من إنشاء 25 منزلا أخرى في مدينة نخل بوسط سيناء بتكلفة 9.3 مليون جنيه.

وخلال خطة العام المالي الحالي 2021_2022م، تم طرح 55 منزل من بينها 15 منزل بالحسنة، و15 منزل بنخل ، و25 منزل اخري بقرية الظهير بالشيخ زويد، بتكلفة تبلغ 27.5 مليون جنيه.