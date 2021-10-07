عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة: خطة لإنشاء 120 بيتا بدويا في قرى شمال سيناء

انشاء بيوت بداية
انشاء بيوت بداية في وسط سيناء لتوطين السكان

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الدولة تولي مشروعات الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية اهتماما كبيرا؛ بهدف دعم الاستقرار والتوطين في مناطق شمال سيناء،  حيث إنه من المقرر إنشاء 120 بيتا بدويا في قرى محافظة شمال سيناء، بتكلفة قدرها 59 مليون و400 ألف جنيه.

 
وأضاف “شوشة”، أنه تم إنشاء 40 منزلا بدويا، منها 25 منزلا بمدينة الحسنة، و15 منزلا في تجمع الاصابعة بقرية القصيمة مركز الحسنة بوسط سيناء،  بتكلفة اجمالية تبلغ 22.6 مليون جنيه.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن كل منزل يتكون من غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام وحوش بمساحة 120 متر"80 متر للمنزل-40 متر للحوش" كامل المرافق ،  ومن  المقرر افتتاحها خلال احتفال المحافظة بانتصارات اكتوبر المجيدة 73.

 

إنشاء 25 منزلا

ولفت إلى أنه يجري الانتهاء من إنشاء 25 منزلا أخرى في مدينة نخل بوسط سيناء  بتكلفة 9.3 مليون جنيه.

 

وخلال خطة العام المالي الحالي 2021_2022م، تم طرح  55 منزل من بينها 15 منزل بالحسنة، و15 منزل بنخل ، و25 منزل اخري بقرية الظهير بالشيخ زويد، بتكلفة تبلغ 27.5 مليون جنيه.

txt

في ذكرى نصر أكتوبر.. محافظ شمال سيناء: مشروعات تنمية بـ 700 مليار جنيه

إنشاء بيت بدوي قرى سيناء

ترشيحاتنا

إدارة بايدن تضغط سراً على إسرائيل لتخفيف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

على ٨٣ فدانا بـ ٦ مليارات جنيه.. "التموين" تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة للمنطقة اللوجستية في طنطا

جمال الحاجي يوضح سر تفوق منتخب مصر.. ويؤكد: دفاع ليبيا ضعيف

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

استحواذ وريادة|جنرال موتورز تتحدى تسلا في خطتها وتعلن طرازات جديدة

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

إيهاب جلال: راض عن أداء فريقي وجاهدنا لآخر نفس أمام بطل العرب

غلق ملف الحارس الجديد.. الأهلي يسعي لنزع فتيل أزمة أجايي

عمرها 5 أشهر.. مصير أب يخنق طفلته الرضيعة حتى الموت

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

حقيقة زيادة رسوم رخصة القيادة.. تعرف على كيفية استخراجها وشروطها

الهزار القاتل.. أفريقي ينهي حياة صديقه في الجيزة

العام الجديد| تعرف على عدد أيام الدراسة وموعد الامتحانات والإجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ