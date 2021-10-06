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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ذكرى نصر أكتوبر.. محافظ شمال سيناء: مشروعات تنمية بـ 700 مليار جنيه

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن  محافظة شمال سيناء حظيت برعاية القيادية السياسية من أجل  تنميتها، مضيفا:"تم تنفيذ مشروعات تنموية في سيناء كلها  وجاري تنفيذ مشروعات تنمية اخرى وكل تلك المشروعات تكلفتها تقترب من الـ 700 مليار جنيه".

 

وأضاف محمد عبد الفضيل شوشة في تصريحات له على قناة " الاولى الفضائية "، :"  يتم ربط سيناء بالوادي والدلتا  بشكل كبير، وذلك طريق تنفيذ مشروعات أراضي زراعية في سيناء ".

وتابع محمد عبد الفضيل شوشة:"  الهدف من تنفيذ مشاريع أراضي زراعية في سيناء هو جذب مواطنين من الوادي والدلتا للعمل في سيناء، وسيناء سوف تكون سلة غذاء مصر بالكمال بعد تنفيذ كافة  مراحل تنمية سيناء".

وأكمل محمد عبد الفضيل شوشة: "أعتقد أن سيناء سيكون بها دلتا ثالثة بعد الدلتا القديمة والدلتا الجديدة، ويتم تنفيذ مشروعات زراعية كثيرة في سيناء خاصة بعد افتتاح محطة معالجة بحر البقر ".

ولفت محمد عبد الفضيل شوشة: "في كل عام يتم إنشاء من 65 لـ 100 منزل بدوي في وسط سيناء بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وفي العالم الحالي تم إنشاء منازل بدوية في الشيخ زويد أيضا".


 

سيناء شمال سيناء مشروعات تنمية أراضي زراعية اخبار التوك شو

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