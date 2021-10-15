وردي اللون .. مواطنون يعثرون على مخلوق غريب يشبه القناديل

تداول رواد التواصل الإجتماعي صور لمخلوق رخوي وردي اللون منتشر بشكل كثيف على الشواطئ الاسترالية مما اثار الجدل و الحيرة بين الرواد، و تساؤلهم عن اسم ذلك الكائن الغريب .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"البريطانية، فإن روادد فيس بوك في استراليا قاموا بتداول صورة لكائنات بحرية وردية اللون منتشرة على الشواطئ جرفتها مياه البحر ولم يفهم المواطنون سر وجود تلك الكائنات .



و بحسب ما تداولته وسائل الإعلام في استراليا، فإن الكائن المنتشرة صوره يبدو من الرخويات و لونه شفاف يميل إلى اللون الوردي ، و لكن بله أسنان غريبة حادة لا تشبه اسنان الكائنات البحرية المعروفة .

أوضحت الصحيفة أن ذلك الكائن المنتشر على الشاطئ يشبه في طبيعته القناديل بسبب رخويته، و لكن أكدت عالمة في المخلوقات البحرية أنه قد ينتمي إلى القناديل البحرية ولكنه من فصيلة مختلفة عن المعروفة لدينا .

جدير بالذكر أن بعض الرواد أشاروا إلى أن تلك الكائنات قد تكون السمكة الحجرية السامة المعروفة بأنها شديدة السمية، و لكن اكدت التقارير أن تلك الكائنات لا تمت بصلة للسمكة الحجرية و أنها ليست مؤذية .

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