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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وردي اللون .. مواطنون يعثرون على مخلوق غريب يشبه القناديل

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي صور لمخلوق رخوي وردي اللون منتشر بشكل كثيف على الشواطئ الاسترالية مما اثار الجدل و الحيرة بين الرواد، و تساؤلهم عن اسم ذلك الكائن الغريب . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"البريطانية، فإن روادد فيس بوك في استراليا قاموا بتداول صورة لكائنات بحرية وردية اللون منتشرة على الشواطئ جرفتها مياه البحر ولم يفهم المواطنون سر وجود تلك الكائنات . 

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و بحسب ما تداولته وسائل الإعلام في استراليا، فإن الكائن المنتشرة صوره يبدو من الرخويات و لونه شفاف يميل إلى اللون الوردي ، و لكن بله أسنان غريبة حادة لا تشبه اسنان الكائنات البحرية المعروفة . 
أوضحت الصحيفة أن ذلك الكائن المنتشر على الشاطئ يشبه في طبيعته القناديل بسبب رخويته، و لكن أكدت عالمة في المخلوقات البحرية أنه قد ينتمي إلى القناديل البحرية ولكنه من  فصيلة مختلفة عن المعروفة لدينا . 
جدير بالذكر أن بعض الرواد أشاروا إلى أن تلك الكائنات قد تكون السمكة الحجرية السامة المعروفة بأنها شديدة السمية، و لكن اكدت التقارير أن تلك الكائنات لا تمت بصلة للسمكة الحجرية و أنها ليست مؤذية .

 

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